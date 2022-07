Carburants : 30 centimes, 20 centimes, prix coûtant… le calendrier et les modalités des remises

Le prix des carburants est un sujet extrêmement sensible et inflammable. Pour preuve, les nombreuses passe d'armes à ce sujet dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ces derniers jours, en marge de l'examen du projet de loi de finances rectificative et de son volet "pouvoir d'achat". Le gouvernement, privé de majorité, a même été obligé à plusieurs compromis pour satisfaire l'opposition et obtenir le vote des LR.

Mais certains vendeurs de carburants n'attendent pas le gouvernement et annoncent des remises pour ces vacances et la rentrée. France Bleu fait le point sur les différentes ristournes.

30 centimes de réduction par litre en septembre-octobre promet le gouvernement

D'abord donc, c'est bien le gouvernement qui fait le plus gros effort. Les sénateurs doivent encore voter à leur tour, mais en première lecture, dans la nuit de mardi à mercredi, la loi pouvoir d'achat a finalement été votée à l'Assemblée nationale après examen des 800 amendements au projet de loi. Elle comprend notamment la prolongation du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie jusqu'à la fin de l'année et la suppression de la redevance de l'audiovisuel public de 138 euros mais aussi, un nouveau coup de pouce à la pompe.

Car pour s'assurer des voix de la droite, alors que l'examen du texte a duré plus longtemps que prévu, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire a trouvé un compromis sur les carburants avec une ristourne montée à 30 centimes d'euros par litre au lieu des 18 centimes actuels. Ils avaient été mis en place en avril puis prolongé jusqu'au 31 aout.

Cette remise directement déduite du prix affiché à la pompe repassera ensuite à seulement 10 centimes en novembre et décembre prévient toutefois le gouvernement.

20 centimes de réduction à la pompe dans les stations Total à la rentrée

Le groupe pétrolier français, TotalEnergie, lui, va appliquer une remise à la pompe de 20 centimes par litre entre septembre et novembre dans toutes ses stations-services, puis à 10 centimes par litre jusqu'à la fin de l'année, a-t-il annoncé dans un communiqué la semaine dernière. Le distributeur avait déjà fait un geste, au début de l'été, en appliquant une ristourne de 12 centimes par litre dans ses stations d'autoroute.

TotalEnergies possède 3.500 stations (sur quelques 11.000) en France.

Opération prix coutant chez Leclerc pendant le week-end de chassé-croisé des vacances

Mais en plein cœur de l'été, et des vacances scolaires, c'est du côté des stations Leclerc, qu'on trouve les meilleurs prix. Depuis ce jeudi 28 juillet et jusqu'à samedi 30, le carburant est ainsi à prix coûtant dans 696 stations-service Leclerc, hors autoroutes, annonce l'enseigne dans un communiqué. Alors qu'actuellement, le litre de Sans plomb 95 et le gazole coûtent environ 1€90, les clients de Leclerc pourront bénéficier des quelques centimes de réduction. Les magasins Leclerc ayant déjà réduit fortement leur marge sur ces produits.

Chèque-carburant, indemnité gros rouleurs, aides aux stations rurales : où en sont les autres pistes évoquées ?

Les autres mesures parfois évoquées par le gouvernement ou les oppositions sur le pouvoir d'achat, en revanche, restent pour l'instant à l'état de propositions, de pistes. Voire même, sont désormais enterrées. C'est le cas par exemple de "l'indemnité carburant travailleurs" aussi appelé "chèque carburant" par certains ministres il y a encore quelques jours. Mi-juillet en effet, le gouvernement précisait le cadre de cette aide sous condition de ressources, pour les agents publics, apprentis, indépendants et salariés, mise en place dès octobre pour les salariés qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Elle devait être comprise entre 100 et 300 euros, en fonction du niveau de revenu et de la distance parcourue. Mais le groupe LR à l'Assemblée a trouvé cette aide trop excluante, lui préférant la remise au litre, qui bénéficiera donc à tout le monde.

Les stations-services rurales, elles, devraient bien être soutenues par l'État d'ici à la fin de l'année pour leur permettre de "jouer le jeu", a expliqué le gouvernement alors que ces petites stations ont des frais de transports plus importants qu'en ville. Dans la soirée de lundi, les députés ont effectivement voté un amendement LR prévoyant un soutien financier de 15 millions d'euros aux petites et moyennes stations-services indépendantes, principalement dans les zones rurales.