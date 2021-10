Hausse des prix des carburants : "Ce n'est plus gérable" pour les automobilistes du Berry

La plupart des conducteurs, surtout en milieu rural, ont besoin de leur véhicule pour travailler ou se rendre dans une grande surface ou dans un commerce pour faire des achats. Des déplacements qui coûtent de plus en plus. La hausse des prix des carburants est en ce moment sur toutes les lèvres, à la maison ou au travail et là, ça commence à peser lourd au niveau des finances : "Je fais 300 kilomètres par semaine et il y a environ huit jours, le gasoil affichait six centimes de moins. Là, il est à 1,50 euro le litre et ça me coute en moyenne 80 à 90 euros le plein par semaine".

Luc de Levroux : "Ca me coute 250 euros par semaine ; pour moi ce n'est plus gérable, c'est un luxe aujourd'hui de rouler."

Luc de Levroux a de plus en plus de mal à gérer cette flambée des carburants : "C'est de plus en plus difficile. Je fais deux pleins par semaine et ça me coûte un peu plus de 250 euros par semaine pour moi ; ce n'est plus gérable ; c'est devenu un luxe aujourd'hui de rouler. Du coup, je roule moins vite pour économiser, mais bon on gagne très peu."

Certains transporteurs routiers répercutent la hausse des carburants sur la facture de leurs clients.

Et les transporteurs comment font-ils pour s'en sortir ? Et bien pour certains, le prix du gasoil est indexé à la facture finale. Henri Traineau est le responsable de l'agence RAVE Centre Limousin : "La hausse du prix du gasoil ne nous impacte pas car cette hausse est répercutée chez notre client, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Qand il y a eu la Covid, nous avons répercuté sur les factures mais quand ça flambe, l'indice de la cuve à gasoil est en pied de la facture que nous adressons à nos clients et heureusement, car c'est notre bouée de sauvetage." C'est donc le consommateur qui paiera la facture. Ce sont en fait les taxes qui plombent littéralement le prix des carburants surtout quand le baril de pétrole dépasse les 70 dollars. Le gouvernement est attentif et pourrait en cas de flambée totalement incontrôlée, ce qui n'est pas loin d'être le cas, diminuer ces fameuses taxes sur les carburants