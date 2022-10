Carburants : les sites et les applis pour trouver une station-service approvisionnée près de chez vous

Comment trouver une station-service approvisionnée en carburant ? C'est la question qui vous angoisse peut-être si votre réservoir est presque à sec, alors que près de trois stations sur dix sont victimes de ruptures de stock ce lundi. France Bleu fait le tour des applications et sites internet permettant de repérer les stations approvisionnées près de chez vous. Malheureusement, même si ces cartes sont régulièrement remises à jour, elles ne sont pas infaillibles.

Le site du gouvernement : 4/10

Sur le site du gouvernement, une carte interactive permet de connaître les stations ouvertes et le type de carburant encore disponible dans une ville ou un département. Malheureusement le site, pris d'assaut, est assez lent, si bien qu'il est parfois impossible de se connecter. Par ailleurs, les mises à jour ne sont pas suffisamment régulières. Résultat : la station répertoriée comme approvisionnée la veille est probablement déjà à sec.

Essence&Co : 8/10

Ce site internet possède aussi une déclinaison en application , bien pratique dans la voiture. Les informations étant ajoutées directement par les utilisateurs et combinées à la carte officielle du gouvernement, la carte collaborative est très régulièrement mise à jour. L'application vous indique les stations approvisionnées les plus proches. Bonus : le prix des carburants est aussi affiché, ce qui vous permet de choisir la station la moins chère. Malus : le site étant collaboratif, les données affichées restent à prendre avec précaution.

Essence/Gasoil Now : 7/10

Cette application, connue également sous le nom "Gas Now", est disponible ici sur Android , et là sur iPhone . Elle est ce lundi la première application téléchargée sur AppStore et Android, devant TikTok ou Deliveroo. Elle reçoit 100.000 connexions toutes les 30 minutes. Les données, collaboratives et combinées à la carte du gouvernement, sont donc mises à jour très régulièrement. Là encore, elles ne sont bien sûr pas infaillibles.

Bémol : la carte affiche toutes les stations, approvisionnées ou à sec, et il peut être un peu fastidieux de trouver la pépite au milieu de cette jungle. L'onglet "Liste" semble à ce titre plus pratique que la carte. Par ailleurs le type de carburant est affiché selon la nomenclature européenne mise en place en 2018. B7, E5 ou E10, savez-vous à quoi correspond votre carburant habituel ? Bonus : les utilisateurs peuvent laisser des commentaires, indiquant par exemple si la station est prise d'assaut.

Le site de Total : 5/10

Le site de Total ne recense, évidemment, que les stations du groupe. Une fois entrés une adresse et un type de carburant, la carte affiche les stations censées être approvisionnées. La carte est "régulièrement actualisée" selon la firme française. Une application sur smartphone (pour iPhone ou Android ), relativement fluide, est également disponible. Malheureusement, l'affichage des carburants disponibles dans chaque station n'y était, ce lundi soir, plus disponible.

Gaspal : 5/10

Gaspal est un service disponible uniquement sous forme d'application ( ici pour iPhone , ici pour Android ). Si l'appli est bien faite, elle fonctionne malheureusement uniquement sur la base des signalements des particuliers, et ne dispose pas d'un nombre suffisant d'utilisateurs pour permettre une mise à jour assez régulière.