Cinq des sept raffineries de France métropolitaine à l'arrêt, des stations en rupture de carburants

Plusieurs station-services TotalEnergies et Esso de Marseille sont en rupture de stock de carburants.

Les grèves qui touchent actuellement les raffineries françaises sont-elles à l'origine des pénuries dans de nombreuses stations services, notamment en Ile-de-France et dans les Bouches-du-Rhône ? Cinq des sept sites qui fabriquent du carburant en France métropolitaine sont touchés par des mouvements en cours en ce début de semaine :

La raffinerie TotalEnergies de Normandie, située à Gonfreville-l'Orcher près du Havre , la plus importante de France, est "à l'arrêt" selon la CGT. Elle représente à elle seule 22% des capacités de raffinage sur le territoire selon l'Ufip, le Syndicat professionnel des pétroliers. Le mouvement a été initié le mardi 27 septembre, il y a tout juste une semaine. Selon un porte-parole du groupe TotalEnergies à l'AFP, il s'agirait de la seule des raffineries du groupe "en grève".

Le mouvement a en revanche été suspendu vendredi à la raffinerie TotalEnergies de Donges, en Loire-Atlantique, et à la bio-raffinerie TotalEnergies de Grandpuits, en Seine-et-Marne, dont l'activité de raffinage est de toute façon à l'arrêt depuis 2021 et qui sert actuellement uniquement de dépôt de carburant. Le mouvement devait toutefois reprendre sur ces deux sites "en début de semaine", a déclaré vendredi à l'AFP Eric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe.

A notre connaissance, aucun mouvement de grève n'a été relayé à la raffinerie de Lavéra de Pétroineos, située à Martigues dans les Bouches-du-Rhône.

Des ruptures de stock de carburants dans les stations

En France métropolitaine, il reste donc ce mardi seulement deux raffineries en activité : celle de Lavéra et celle de Donges, avec une menace de reprise du mouvement de grève sur cette dernière. Malgré ces mouvements sociaux, un porte-parole de TotalEnergies a assuré qu'"il n'y a pas de manque de carburants car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers".

France Bleu a pourtant repéré de nombreuses stations services en rupture de carburants, et ce notamment en Ile-de-France et dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit pour la plupart de stations TotalEnergies, prises d'assaut il est vrai par les consommateurs depuis la ristourne de 30 centimes appliquée à la pompe, mais également de stations Esso.

Que réclament les salariés ?

Chez TotalEnergies, la CGT réclame notamment un "rattrapage salarial" à hauteur de 10% pour l'année 2022, pour compenser l'inflation. De son côté, la direction rappelle avoir octroyé une augmentation moyenne de 3,5% en début d'année et renvoie à l'ouverture de négociations, initialement prévues en janvier 2023, et avancée à mi-novembre dans le contexte actuel d'inflation.

"C'est pour parler de 2023. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avant ça, régler la problématique de 2022 et le rattrapage de l'inflation", a expliqué M. Sellini, coordinateur CGT pour le groupe. La CGT réclame également le "dégel des embauches" en France et "un plan massif d'investissements" dans l'Hexagone, des revendications déjà à l'origine de mouvements le 24 juin et le 28 juillet.