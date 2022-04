Prix des carburants : tout comprendre à la remise de 18 centimes qui s'applique dès ce vendredi

La remise de 18 centimes d'euros par litre de carburant, qui s'applique en France métropolitaine dès ce vendredi 1er avril, peut entrer en vigueur dans toutes les stations essence du pays, même les plus petites, grâce à une avance de l'État. Voici comment cela fonctionne.

La remise d'au moins 15 centimes d'euros par litre de carburant, et 18 centimes en France métropolitaine, entre en vigueur ce vendredi 1er avril, dans toutes les stations essence du pays. Certaines stations, notamment en zone rurale, ont affirmé ne pas pouvoir appliquer la ristourne dès ce vendredi, le temps de vider leurs cuves et de renouveler leur stock à prix réduit.

Pourtant, l'État a prévu une avance de frais sur cette ristourne, pour permettre à toutes les stations, même les plus petites, de l'appliquer dès ce 1er avril. France Bleu vous explique comment cette ristourne va s'appliquer.

Comment fonctionne la remise ?

La ristourne à la pompe a été annoncée par Jean Castex le 12 mars, face à des prix qui avaient dépassé la barre des 2 euros par litre en moyenne. Elle profite aux particuliers, mais aussi aux professionnels, comme les agriculteurs, pêcheurs, transporteurs routiers, taxis, ou encore professions du BTP.

Une réduction de 18 centimes en métropole, 17 centimes en Corse, 15 centimes en Outre-mer

Cette réduction est d'au moins 15 centimes par litre, et de 18 centimes en France métropolitaine. La TVA appliquée n'est pas la même en Corse ou en Outre-mer, d'où des différences de tarif : 18 centimes TTC par litre en métropole continentale, 17 centimes en Corse où la TVA est moindre, et 15 centimes en Outre-mer, où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers.

Certains réseaux de distributeurs ajoutent, en plus, leur propres promotions à la mesure du gouvernement.

Les prix affichés tiennent compte de la réduction

Le prix affiché à la pompe inclut la ristourne, alors qu'initialement, le gouvernement avait affirmé que la réduction ne serait pas affichée sur les totems des stations, mais appliquée en caisse.

Les stations essence achètent le carburant moins cher aux centrales d'achat

Pour que cette ristourne puisse s'appliquer dès ce vendredi, les stations-essence ont acheté le carburant moins cher en amont depuis dimanche : les distributeurs bénéficient eux-mêmes de la remise, au moment où ils achètent le carburant aux centrales d'achat.

Pourquoi certaines stations ont affirmé ne pas pouvoir appliquer la ristourne tout de suite

Certaines stations, notamment les petites stations situées en campagne, ont affirmé ne pas pouvoir appliquer la ristourne immédiatement : elles affirment devoir d'abord vendre leur stock d'essence acheté au prix fort, avant de remplir leurs cuves avec du carburant acheté moins cher, et finalement pouvoir répercuter la réduction au consommateur. Et comme ce sont des petites stations, avec peu de clients, leur stock se vide forcément moins vite : certaines ne renouvellent leur cuve que tous les 10 ou 20 jours.

La gérante de cette station-service indépendante, dans le village de Lerm-et-Musset, dans le Sud-Gironde, affirme ainsi devoir attendre, au micro de France Bleu Gironde : "Je vais faire comme tout le monde, je vais devoir vider mes deux cuves et après je pourrai appliquer ces 18 centimes de rabais", a-t-elle expliqué.

Bernard, client régulier de la station-service de Lerm-et-Musset, en Gironde. © Radio France - Jules Brelaz

Même situation à la station-service de Baguer-Morvan, en Ille-et-Vilaine. La gérante affirme à France Bleu Armorique devoir attendre de renouveler son stock, en milieu de semaine prochaine, pour appliquer la remise. En attendant, elle a décidé de renoncer à sa marge, pour faire un geste envers ses clients : "Je vais enlever les 5 centimes de marge qu'on a sur le litre d'essence et laisser le reste de mon stock au prix coûtant", affirme-t-elle.

La station-service de Baguer-Morvan, en Ille-et-Vilaine. © Radio France - Loïck Guellec

L'État finance des avances sur les ristournes pour toutes les stations

Mais justement, pour éviter ce problème, l'État propose des avances de trésorerie aux petites et moyennes stations. Jeudi, le gouvernement assurait vouloir que la ristourne soit "disponible dans toutes les stations-service de France", en métropole comme dans les territoires ultra-marins.

Le gouvernement avait donc prévu une avance pour les petites stations indépendantes. Un décret paru jeudi étend cette avance de trésorerie aux stations moyennes. Mais visiblement, certains gérants ne sont pas forcément au courant.

Il faut que "les distributeurs de stations-service concernés, c'est-à-dire ceux qui ont du stock non remisé, soient informés et comprennent bien qu'ils peuvent le faire avec un décalage de trésorerie de quelques jours seulement", a indiqué à l'AFP Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, qui représente notamment des stations-services indépendantes.