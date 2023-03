Carburants : dans le Var, restrictions pour les particuliers et files réservées aux professionnels

Comme à l'automne dernier, de nouvelles restrictions sont mises en place dans les stations-services du Var à compter de ce mardi 21 mars 2023 et jusqu'au vendredi 24 mars inclus. Dans un communiqué, le préfet du Var indique que la vente de carburant est désormais "limitée" et qu'"une file réservée aux services prioritaires" est mise en place dans 5 stations du département.

30 litres par voiture

L'arrêté préfectoral précise que la vente de carburant dans les stations-service du Var est limitée à 30 litres par prise pour les véhicules de particuliers et à 120 litres en gazole par prise et par tracteur pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes

File réservée

Toujours jusqu'à vendredi, une file réservée à l’approvisionnement des voitures des services prioritaires est mise en place dans 5 stations-services du département :

Total Access Relais La Rode Ouest, 322 avenue Edouard le Bellegou à Toulon

Total Access Relais Vignelongue, 278 bd Maréchal Juin à La Seyne-sur-Mer

Total Access Relais Fréjus Provence, 632 avenue de Provence à Fréjus

K9, RD 97 quartier Le logis neuf à Solliès-Ville

Avia, 344 avenue du docteur Yves Giustiniani à Brignoles

Pour les véhicules appartenant aux services prioritaires, il n’est pas défini de limite de prise. En revanche, les véhicules personnels des agents ou salariés devront également se contenter de 30 litres par prise.

Ce lundi, le préfet avait déjà interdit la vente de carburant dans des jerricans et bidons.