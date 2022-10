Carburants : des files et des créneaux prioritaires à la pompe pour certains professionnels dans l'Indre

Face à la pénurie de carburants qui dure depuis plusieurs jours , la préfecture de l'Indre prend de nouvelles mesures. Elle facilite l'accès aux stations-service aux professionnels qui exercent une mission d'intérêt général. "Les livraisons sont toujours assurées, les distributeurs veillant à servir l'ensemble des stations-service aussi régulièrement que possible", indique un communiqué de la préfecture.

ⓘ Publicité

Pour éviter des tensions à la pompe et pour assurer la continuité des missions d'urgence, des créneaux réservés et des files prioritaires sont mises en place pour les véhicules professionnels d'une dizaine de métiers. La liste des stations-service concernées sera publiée et mise à jour régulièrement sur le site internet de la préfecture .

Les professions prioritaires à la pompe dans l'Indre :

la sécurité publique : gendarmerie, police nationale, établissements pénitentiaires, polices municipales

la sécurité civile : service d’incendie et de secours

les professionnels de santé (médecins, infirmiers, aide-soignants)

les transporteurs d’organe et de sang

les livraisons au profit des hôpitaux et des officines de santé

le transport de blessés et de malades (ambulanciers, chauffeurs de véhicules sanitaires et taxis conventionnés avec l’Assurance maladie)

le transport des défunts

les vétérinaires

Le préfet de l'Indre renouvelle son appel au civisme et évoque l'esprit de responsabilité. "Ne changeons pas nos habitudes de consommation et faisons preuve de solidarité", écrit-il.