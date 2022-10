Carburants : des stations Total prises d'assaut et des indépendants en détresse

Les stations services Total font le plein de clients depuis la ristourne supplémentaire de 20 centimes à la pompe, en plus des 30 centimes accordés par le gouvernement. Les clients se ruent dans ces stations service. Sur la N6, à la station Total de Monéteau des dizaines de voitures font la queue. Parmi eux, il y a Sultan et ses deux collègues, ils sont consultants automobile. "On est parti à Romilly-sur-Seine, on est revenu sur Sens, puis Auxerre et là on repart à Sens. On a fait au moins 250 voire 300 kilomètres et c'est tous les deux ou trois jours comme ça", raconte-t-il. Pour lui faire le plein à moindre coût c'est important.

C'est aussi le cas de Mireille, elle compare les prix avec les autres stations service des alentours avant de faire le plein. "Il y a largement plus de 10 ou 15 centimes d'euros de différence entre cette station et les autres. Je ne travaille plus et ma retraite n'est pas conséquentealors je fais attention à mes achats et si je peux payer moins cher je le fais." Monique et son mari ont, eux, une petite astuce qui les a menés jusqu'ici : "On regarde sur le téléphone, sur carburants.org pour voir la station qui nous coûtera le moins cher", explique-t-elle.D'ordinaire, ils ne font pas le plein ici, mais sa station habituelle est à sec.

Des stations Total à sec, il y en a un peu partout dans l'Yonne. À Auxerre, boulevard Vaulabelle, il ne reste plus que du SP98. Guillaume, qui travaille là bas, n'a pas grand chose à faire en ce moment. "Ça fait complètement des journées mortes. En temps normal on est livré une à deux fois par semaine mais là, on ne sait toujours pas quand ça arrivera." La station avenue Jean Mermoz à Auxerre est prioritaire dans la livraison de carburants mais eux non plus n'ont plus de carburant. En revanche, quand la livraison se fait, Guillaume confirme : "en ce moment, la station essence triple son nombre de clients. On passe de 150 à 400 !"

Le désarroi des indépendants

Cette situation ne fait pas les affaires des indépendants. Olivier Rousseau possèdes cinq stations service dans le Morvan dont deux dans l'Yonne à St-Père et à Quarré-les-Tombes. Total fait partie de ses fournisseurs mais la ristourne pour lui, elle n'a pas lieu. Elle n'existe que pour les stations de l'entreprise et il est bien difficile, pour lui, de trouver du carburant en ce moment. "Il y a des raffineries Total en grève, la SNCF fret est assez fréquemment en grève aussi." Pour avoir du carburant il va généralement dans la région dijonnaise mais en ce moment il doit partir bien plus loin."On va beaucoup en région parisienne et à Lyon. Paris, Lyon, ça fait 350 kilomètres de plus que Dijon. Mon chauffeur ne peut faire qu'un aller-retour par jour contre deux en allant sur Dijon."

Cyril Blanchard tient un commerce multi-service sur la commune de Sainpuits. Bar, tabac, presse, épicerie mais aussi une station essence Avia. Avec la ristourne instaurée par Total, difficile pour lui de vendre son carburant et de garder sa clientèle. "On a du produit en cuve qu'on est obligé de solder sinon il est complètement invendable et des problèmes de trésorerie viennent s'ajouter au fait que vous gagnez rien en vendant le produit. Même en vendant au rabais on reste beaucoup plus cher que Total. C'est un problème insoluble, se désole Cyril Blanchard. J'ai la chance de bénéficier d'une clientèle fidèle depuis de nombreuses années. Mais je comprends que même mes clients soient soumis actuellement au contexte économique difficile."

Sur le mois de septembre, le gérant on a enregistré une baisse de 30 % des volumes de carburants vendus comparé à septembre 2021. "Ces clients, qui ne sont pas venus mettre du carburant, ils ne sont pas non plus venus chercher un journal, boire un café, ou tout simplement acheter un produit de dépannage à l'épicerie."

Avec cette réduction supplémentaire instaurée par Total, c'est toute une économie ou toute une logistique qui est remise en question pour ces indépendants. La ristourne de Total est de 20 centimes par litre jusqu'au 1er novembre puis de 10 centimes par litre jusqu'au 31 décembre 2022.