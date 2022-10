Carburants : grève, négociations, réquisitions, où en est le mouvement ce dimanche ?

Les vacances de la Toussaint devraient bien se passer sur les routes de France. La situation s'améliore petit à petit dans les stations-service en même temps que le mouvement de grève dans les raffineries , lancé le 27 septembre, s'essouffle. Où en est la grève dans les raffineries ? Y a-t-il du mieux dans les stations-service ? France Bleu fait le point.

13% des stations-service en difficulté

Les stations-service font face à d'importantes difficultés d'approvisionnement en raison de ce mouvement de grève lancé le 27 septembre dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies, même si une amélioration a été constatée ces derniers jours. Selon le gouvernement, 13% des stations étaient en manque de gazole ou d'essence vendredi soir, contre 16,9% la veille.

La situation dans les régions vendredi 21 octobre 2022 © Visactu

C'est en Bourgogne-Franche-Comté que le nombre de stations en rupture de gazole est la plus importante (19,6%), devant l'Île de France (18,4%) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (14,2%).

Dans toutes les autres régions, la part des stations en rupture de gazole est inférieure à 10%. C'est le cas en Centre-Val de Loire (9,3%), en région PACA (7,4%), mais aussi Occitanie (6,7%), Grand Est (4,3%) et Pays de la Loire (3,4%).

Deux sites toujours bloqués

Deux sites sont toujours bloqués : celle de Gonfreville en Seine-Maritime et celle de Feyzin dans le Rhône. La grève a été reconduite samedi matin au dépôt de carburants de Feyzin, a indiqué la CGT qui a recensé 90% de grévistes dans les services chargés des livraisons. "La grève a été reconduite ce [samedi] matin, jusqu'à lundi", les expéditions étant fermées le dimanche, a déclaré à l'AFP Pedro Alfonso, délégué syndical CGT. Entre 120 et 130 salariés sont en grève, ce qui représente 90% du service expéditions et du service Vemu (énergie, mouvement et utilité) où est concentré le mouvement, a-t-il ajouté. Six membres du personnel, grévistes ou intérimaires, ont été réquisitionnés ce samedi, selon lui. "La détermination des grévistes est intacte", a affirmé le responsable syndical, dénonçant des réquisitions réalisées "sans respect du code du travail". À Feyzin, les salariés seront invités à se prononcer sur la suite du mouvement ce lundi.

A Gonfreville, la grève est reconduite "jusqu'au 27 octobre", jour où TotalEnergies doit annoncer ses résultats du troisième trimestre, "à moins que la direction ne nous contacte avant", a annoncé Ludovic Desplanches, élu CGT.

Où en sont les négociations ?

Les salariés en grève réclament toujours une augmentation de salaire de 10% face à l'inflation et aux bénéfices géants engrangés par le groupe pétrolier. La CGT dit avoir proposé mercredi, sans succès, un "protocole de sortie de fin de conflit" à la direction du groupe, prévoyant notamment "des négociations locales sur les problématiques spécifiques remontées par les grévistes". Mais TotalEnergies a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de rouvrir des négociations, un accord ayant été conclu avec les deux syndicats majoritaires du groupe (CFE-CGC et la CFDT). La CGT n'a pas signé cet accord. Il prévoit une hausse générale de 5% des salaires, assortie de hausses individuelles et d'une prime exceptionnelle comprise entre 3.000 et 6.000 euros.

Un mouvement avait aussi eu lieu au sein d'Esso-ExxonMobil, avant d'être levé la semaine passée après la conclusion d'un accord salarial.

Les stations d'autoroutes approvisionnées en priorité ce week-end

L'approvisionnement des aires d'autoroute , déjà prioritaire en temps normal, a été surveillé de près ce week-end. Les stations-service des routes nationales les plus fréquentées ont aussi été approvisionnés en priorité. Les stations-service des aires d'autoroute sont déjà prioritaires dans l'approvisionnement en carburant, selon plusieurs règles en vigueur. "Les compagnies pétrolières ont un engagement de continuité de service avec les sociétés d'autoroutes, donc elles ont une obligation à livrer du carburant", a expliqué Francis Pousse, le président national Distributeurs Carburants et Energies Nouvelles chez Mobilians, sur Radio Classique ce vendredi. "Le réseau autoroutier est particulièrement bien choyé pour l'approvisionnement d'essence", a-t-il détaillé, "ce qui est logique, car c'est compliqué de laisser des voitures en panne sur l'autoroute". Le groupe Vinci Autoroutes a voulu rassurer les vacanciers à venir en annonçant mercredi qu'au moins 90% des stations-service de son réseau étaient en mesure de fournir du carburant.