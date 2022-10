Carburants : grèves, approvisionnement, prévisions, le point sur la situation

Alors que près de trois stations sur dix connaissent ce dimanche des ruptures de stock de carburant en France, et plus d'une sur deux dans les Hauts-de-France, provocant des files d'attente interminables et des tensions dans les stations approvisionnées, le gouvernement assure que la situation s'améliorera dès lundi et tout au long de la semaine, grâce aux stocks stratégiques débloqués. Pendant ce temps-là, la grève a été reconduite dans les raffineries de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. Total a proposé à la CGT d'avancer les négociations annuelles à octobre, en échange de la levée des blocages.

Où en sont les ruptures de stock ?

Ce dimanche à 15 heures, près de 30% des stations-service connaissaient des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant (29,7%), selon le ministère de la Transition énergétique. La veille, 21% des stations-service étaient dans cette situation, précise le ministère. Ce chiffre monte à 54,8% des stations dans les Hauts-de-France, et à 44,9% en Ile-de-France.

Selon la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, "nous constatons une augmentation de la consommation de carburants ces derniers jours, +30 à 35% dans certains lieux par rapport à la consommation habituelle". Ce qui accentue les ruptures de stock. Elle "en appelle à la responsabilité de chacun" et exhorte "tous nos concitoyens à ne pas faire de stock pour que chacun puisse faire son plein."

Où trouver une station approvisionnée ?

Sur le site du gouvernement, une carte interactive permet de connaître les stations ouvertes et le type de carburant encore disponible. Malheureusement, le site est assez lent et les mises à jour pas suffisamment régulières. Il existe aussi des plateformes collaboratives, où les utilisateurs peuvent contribuer en temps réel, comme celle de Essence&CO .

Attention, plusieurs départements ont mis en place des accès prioritaires ou des restrictions de carburant, pour permettre aux services essentiels de fonctionner. C'est le cas dans les Hauts-de-France notamment, mais aussi dans les Vosges, le Val d'Oise ou le Vaucluse. Il est notamment interdit de remplir des jerricanes d'essence.

Les gérants des stations eux-mêmes décident parfois de limiter la consommation. Ainsi dans la station TotalEnergies du boulevard de la Villette à Paris, après une rupture totale des stocks d'essence, la gérante a décidé de limiter le plein de diesel à 30 euros pour les automobilistes.

Enfin, certains Français transfrontaliers n'hésitent pas à aller à l'étranger faire leur plein. Les pompes à essence belges situées près de la frontière française ont ainsi enregistré une hausse de la demande de 15% à 20% ces derniers jours.

Des files d'attente et des tensions

Dans les stations approvisionnées, il faut bien souvent attendre un long moment avant de pouvoir accéder à la pompe, et les esprits s'échauffent. En Haute-Savoie mercredi, dans la file d'attente d'une station-service de Saint-Julien-en-Genevois, un jeune homme de 20 ans a porté plusieurs coups de couteau à un autre client , un père de famille de 33 ans résidant en Suisse, sous les yeux de ses deux enfants. Il a été placé en détention provisoire.

Certaines professions, non prioritaires, s'impatientent. "Je suis chauffeur de taxi, ça fait deux jours que je ne peux plus travailler", déplore Thierry, 60 ans, qui a fait "le tour de Paris" pour tenter de trouver de l'essence.

La situation devrait s'améliorer dès lundi

Elisabeth Borne a assuré ce dimanche que les tensions d'approvisionnement allaient "s'améliorer tout au long de la semaine", à mesure de l'arrivée de "livraisons" issues notamment des "stocks stratégiques" français.

Le rythme de réapprovisionnement sera "très intense" dès lundi et la situation s'améliorera au cours de la journée, a de son côté assuré Agnès Pannier-Runacher."Nous sommes en train d'acheminer des flux de carburants", a promis la ministre de la Transition énergétique sur BFMTV. "Nous avons des stocks massifs qui arrivent mais avec beaucoup plus de transporteurs lundi que dimanche".

La grève reconduite

Samedi, dans une lettre ouverte à Patrick Pouyanné , le PDG de TotalEnergies, la CGT s'est dit "prête" à limiter ses revendications aux salaires uniquement, pour entamer des discussions, "dès lundi", remettant à plus tard ses demandes d'investissement massif en France et de créations d'emploi. La CGT réclame une augmentation de 10% des salaires, dont 7 % pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et 3 % au titre des bénéfices exceptionnels engrangés par l'entreprise cette année avec l'explosion du prix de l'énergie.

Dans la journée de samedi, puis à nouveau ce dimanche , les grèves ont été reconduites chez TotalEnergies et ExxonMobil, "en l'absence de réponse". La plus grande raffinerie du groupe Total, basée en Normandie, celle de Feyzin (Rhône), la "bio-raffinerie" de La Mède (Bouches-du-Rhône) et le dépôt de carburants de Flandres près de Dunkerque (Nord) sont "toujours totalement à l'arrêt", selon la CGT. Les deux sites de l'américain Esso-ExxonMobil en Normandie et à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhone) sont "toujours à l'arrêt total dimanche", a aussi indiqué l'élu CGT Christophe Aubert.

Total fait un pas vers la CGT

La direction du groupe TotalEnergies, dans un communiqué transmis ce dimanche après-midi, a proposé d'avancer les négociations annuelles sur les salaires au mois d'octobre, à la condition que les grèves prennent fin. Ces négociations sont normalement prévues mi-novembre. TotalEnergies appelle "à la responsabilité pour permettre le bon approvisionnement du pays".

"Ces négociations permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l’année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l’inflation de l’année 2022", assure le groupe dans le communiqué. "TotalEnergies a en effet la volonté que tous les collaborateurs soient prioritaires dans le partage de la valeur et reçoivent la juste récompense de leurs efforts sur leur fiche de paye avant la fin de l’année".

Ce dimanche soir, la ministre Agnès Pannier-Runacher rappelle "son appel très ferme" aux organisations syndicales : "Une issue doit être trouvée sans délai dans le cadre du dialogue social, qui doit avoir lieu au sein des entreprises. Les Français ne doivent pas subir davantage les conséquences d’un mouvement social."

"Ce conflit doit cesser", a-t-elle exigé dans un communiqué. Selon elle, un pas a été fait "par la direction de Total ce jour pour anticiper les négociations annuelles obligatoires au mois d’octobre, répondant ainsi à l’appel du gouvernement".