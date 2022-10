Carburants : des automobilistes anticipent une éventuelle pénurie en Mayenne

Les files d'attentes commencent à s'allonger devant les stations-services mayennaises, pas au point des établissements de la région parisienne ou du nord de la France mais le début de la grève ce mercredi à la raffinerie de Donges entre Nantes et Saint-Nazaire inquiètent certains automobilistes.

"Je ne suis pas sur la réserve, mais comme je vais sortir en fin de semaine, je prévois, se justifie Michelle après quelques minutes d'attente à la station Leclerc de Saint-Berthevin, j'ai un peu peur que tout le monde s'affole encore. Je ne vais pas attendre de ne plus en avoir parce que je suis toute seule."

Marie-Annick fait elle demi-tour. Il n'y a plus de gasoil et cela va avoir des conséquences sur son programme des prochains jours. Elle voulait se rendre près de Saint-Nazaire.

Je voulais aller chez mes enfants mais je vais annuler. Je ne veux pas aller dépenser de l'essence pour une journée. Je vais économiser.

De l'autre côté de l'agglomération, le directeur de l'Intermarché de Bonchamp-lès-Laval constate une forte hausse de la fréquentation de sa station depuis l'annonce de la grève à Donges. "Jusqu'ici, on n'avait pas d'inquiétude parce qu'on était livré correctement, explique François Moulinet. Depuis les annonces qui ont été faites à Donges, on a un peu plus d'inquiétudes. Pour l'instant, on a encore du carburant. On n'a pas de pénurie. À voir dans les jours à venir."

Une livraison a été annulée ce mercredi. Le directeur de l'Intermarché de Bonchamp-lès-Laval espère qu'un camion passera dans la journée de jeudi pour ne pas se retrouver à sec.