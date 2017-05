Carburants : la CGT Transports annonce des "avancées significatives" et une possible levée du mouvement

La CGT Transports, à l'origine de la grève des transporteurs de carburants qui dure depuis six jours, a annoncé ce mercredi soir que la réunion au ministère des Transports avait permis des "avancées significatives". Le syndicat estime possible une levée du mouvement en vue du week-end.

Le mouvement levé d'ici ce week-end ?

"Nous avons obtenu des avancées significatives" qui pourraient aboutir à "la levée du mouvement en vue du week end de trois jours" de la Pentecôte, a déclaré à la presse Jérôme Vérité, de la CGT, après une réunion de plus de deux heures au ministère des Transports.