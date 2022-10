Carburants : les difficultés dans les stations sous-estimées par le gouvernement, selon des analyses de médias

Le gouvernement français a-t-il sous-estimé les pénuries de carburants dans les stations essence pendant les grèves dans les raffineries ? C'est ce qui ressort des données publiquement disponibles et analysées par l'AFP, franceinfo et Le Figaro. Si aujourd'hui la situation semble s'améliorer dans les stations avec la fin des grèves, au plus fort de la crise, les conséquences des grèves sur le terrain étaient bien plus inquiétantes qu'annoncées par le gouvernement. Interrogé par franceinfo , "le gouvernement explique qu'il dispose de paramètres supplémentaires d'analyse".

Des chiffres "beaucoup plus alarmants qu'annoncés"

L'un des pires jours de la pénurie, le 17 octobre, le gouvernement déclarait que 28,1% des stations-service de France étaient en manque soit d'essence, soit de diesel, soit des deux. Mais la proportion réelle était ce jour-là de l'ordre de 40,6% selon une estimation de l'AFP à partir des données du site prix-carburants.gouv.fr portant sur environ 9.800 stations, et de 40,8%, selon une autre estimation publiée vendredi par Le Figaro . Franceinfo conclut de son côté que 50% des stations étaient en difficulté ce jour-là.

Le Figaro évoque des chiffres "beaucoup plus alarmants qu'annoncés". Franceinfo, "en appliquant la même méthodologie que celle de l'exécutif, à partir de la même source de données", estime les chiffres réels des stations en difficulté "supérieurs de 8 à 20 points de pourcentage à ceux du gouvernement". Il s'agit de moyennes nationales. Les stations fermées se concentraient en effet dans le nord, le centre et le sud-ouest, où les proportions étaient bien supérieures, tandis que le Grand Ouest a été moins touché.

Des disparités selon les régions

Au pic de la grève, 49% des stations des Hauts-de-France et 47% de celles d'Ile-de-France étaient de facto fermées les 11 et 10 octobre, respectivement, selon l'AFP, c'est-à-dire qu'elles ont déclaré vendre ni essence, ni diesel. Des proportions en phase avec les témoignages recueillis auprès d'automobilistes en quête de plein. Ces jours-là, le gouvernement affirmait qu'environ 44% des stations dans ces deux régions étaient en rupture totale ou partielle. Pire : en Haute-Garonne, ce sont 72% des stations qui connaissaient des ruptures de carburants le 11 octobre, selon l'AFP. Au pic de la grève donc, un peu moins de la moitié des stations de France ont manqué de carburant, dont un tiers étaient complètement à sec, selon plusieurs estimations de médias.

Carburants interchangeables

La France compte environ 11.000 stations-service actives mais seules celles qui vendent plus de 500 mètres cubes par an (environ 9.800) doivent renseigner chaque jour leurs prix sur un portail du ministère de l'Economie. Une obligation plus ou moins bien respectée. Ces données sont téléchargeables sur prix-carburants.gouv.fr, une plateforme qui dépend de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).

Pour ses calculs, l'AFP a considéré, comme le gouvernement, Le Figaro et franceinfo, les trois types d'essence SP98, SP95 et SP95-E10 comme interchangeables. "Pour qu'une station soit jugée en rupture d'essence, il faut qu'elle n'ait plus ni de sans-plomb 95, ni de sans-plomb 95 E10, ni de sans-plomb 98. Ces trois carburants étant considérés 'comme potentiellement substituables' par le ministère" explique franceinfo. Le ministère, interrogé par l'AFP, a expliqué qu'il ne comptait que les stations déclarant une "rupture", mais pas les stations cochant une autre case disant qu'un carburant est "non distribué" pour d'autres motifs, une catégorie qui n'est pas distinguée dans les données publiques.

Les horaires des remontées peuvent également influer à la marge sur le taux de rupture constaté et ces chiffres dépendent de l'assiduité des stations pour le renseignement des données, alors que certains prix dans le fichier remontent à plusieurs jours.

Quelle explication du gouvernement ?

Interrogé par franceinfo, "le gouvernement explique qu'il dispose de paramètres supplémentaires d'analyse". "La base dont nous disposons provient d'un portail spécifique qui a une fonctionnalité spécifique basée sur les déclarations de rupture", a expliqué le ministère à nos confrères. Il dit avoir à un indicateur supplémentaire dit "de disponibilité" selon franceinfo. Cet indicateur "est renseigné par les stations-service pour faire savoir quels carburants elles distribuent".

Ce vendredi soir, la tendance reste néanmoins à l'amélioration, à la faveur des réquisitions de salariés grévistes et des suspensions de grèves chez Esso-ExxonMobil et TotalEnergies, seuls deux sites du groupe pétrolier français étant encore en grève vendredi.