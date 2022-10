Carburants : la vente et le remplissage de jerricans interdits dans les stations-service d'Alsace

Les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin interdisent la vente et le remplissage de jerricans d'essence dans les stations service.

Plus de jerricans, de bidons, ni même de bouteilles d'essence dans les stations-services alsaciennes. Après la décision du gouvernement d'interdire la vente et l'achat et le remplissage de carburant dans des récipients , les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin prennent ce mercredi un arrêté commun qui entérine cette volonté nationale au niveau local.

À compter de ce jeudi 13 octobre, "la distribution, l'achat et la vente à emporter de carburant dans tout récipient transportable" est interdite, et ce jusqu'au mercredi 19 octobre inclus.

Des exceptions pour certains professionnels

Seuls les "professionnels dont l'activité nécessite l'utilisation d'outils ne pouvant être rechargés que par des récipients transportables" seront exemptés de cette obligation, à la condition d'un "remplissage [...] dûment justifié". Les deux préfets "appellent les automobilistes et usagers au civisme et à ne pas modifier leurs habitudes de consommation".

Comme au niveau national, l'approvisionnement en carburant des deux départements alsaciens est fortement perturbé. Près d'une station-essence sur trois subit la pénurie.