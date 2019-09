Carburants : le fioul très demandé chez les distributeurs azuréens après la flambée du baril de pétrole

Alpes-Maritimes, France

Quatre jours après les attaques de drones en Arabie-Saoudite, le prix du baril de pétrole a très légèrement baissé. Mais pas de quoi compenser le bond de 15% de lundi. Le prix du baril est ce mercredi de 59 dollars.

Quelle conséquence à la pompe pour les consommateurs d'essence et de diesel ? Le collectif des gilets jaunes citoyens demande un gel des prix. Le secrétaire d'Etat aux transports appelle les pétroliers à la modération. Les azuréens appellent l'Etat à faire preuve de souplesse. Néanmoins, Il faut s'attendre à une hausse de 5 centimes de l'essence et du diesel dans les prochains jours ou les prochaines semaines. "Je pense que, pour les consommateurs, le prix du pétrole brut va augmenter assez fortement. Essence et gazole, fioul domestique... Toute la chaîne des produits fabriqués dans les raffineries vont voir leurs prix augmenter, dans les jours voire les semaines qui viennent", a annoncé Francis Dusseux, président de l'Union française des industries pétrolière

Attention, il faut relativiser : le prix du carburant aujourd'hui reste inférieur à ce qu'il était en novembre 2018. C'est d'ailleurs cette flambée des prix l'année dernière qui avait déclenché la colère des gilets jaunes. Si l'Arabie-Saoudite opère rapidement des réparations sur ses sites, les incidences sur tous les produits raffinés importés (essence, diesel, fioul) seront limitées.

Le fioul également menacé par une hausse

Le prix fioul domestique que 50 000 foyers azuréens utilisent pour se chauffer l'hiver pourrait aussi augmenter de cinq centimes. Le fioul qu'on trouve dans les Alpes-Maritimes vient tout droit de Fos sur Mer, dans les Bouches-du-rhône. Il arrive par camion citerne chez les distributeurs. Fioul Littoral à Saint André de la Roche est le plus important de la cote d'azur. Ici, les commandes ont doublé en 48h.

La pénurie par la psychose

Le vrai risque c'est la panique. Si tout le monde se précipite à la pompe avant même que les prix montent, cela pourrait vider les stations services et créer une pénurie artificiel.