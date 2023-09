Carburants : le gouvernement annonce "près de 120.000 opérations" à prix coûtant jusqu'à la fin de l'année

Le gouvernement a annoncé ce mardi que "près de 120.000 opérations" de vente de carburant à prix coûtant auraient lieu "dans 4.000 stations" jusqu'à la fin de l'année, à l'issue d'une réunion avec les principaux distributeurs à Matignon.

ⓘ Publicité

Les enseignes Carrefour et Leclerc se sont engagées à réaliser de telles opérations tous les jours, Casino, Cora et Intermarché en réaliseront deux week-ends par mois, Système U et Auchan au moins un week-end par mois, a détaillé Matignon, qui précise que ces engagements s'ajoutent au gel par TotalEnergies du prix à 1,99 euro le litre dans ses 3.400 stations. La Première ministre réunira à nouveau les acteurs de la filière en décembre.