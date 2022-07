Carburants : le gouvernement veut mettre en place l'indemnité pour les travailleurs au 1er octobre

L'indemnité carburant, qui sera versée aux personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur voiture pour aller au travail et qui touchent des revenus modestes, sera mise en place au 1er octobre, a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. La mesure doit être adoptée au Parlement.

Le gouvernement va proposer la mise en place de l'indemnité carburant pour les travailleurs qui ont des revenus modestes et les gros rouleurs au 1er octobre, a annoncé jeudi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ce jeudi matin. La ristourne de 18 centimes par litre, elle, disparaîtra à la fin de l'année, a précisé le ministre sur Europe 1.

La remise de 18 centimes abaissée progressivement d'ici la fin de l'année

"Nous allons remplacer les 18 centimes qui vont être ramenés à 16, 12, 10 centimes, on va le faire très progressivement mais à la fin de l'année il n'y aura plus de remise carburant, et dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburants pour les travailleurs", a-t-il expliqué.

Le projet de loi sur le pouvoir d'achat doit être présenté ce jeudi en Conseil des ministres par le gouvernement, avant d'être débattu au Parlement.