Carburants : le préfet d'Ille-et-Vilaine interdit la vente d'essence dans des jerricans

Le grand Ouest n'est pas touché directement par la grève qui touchent certains dépôts de carburants et certaines raffineries de TotalEnergies et Esso-Exxonmobil. Mais des difficultés d'approvisionnement sont constatées dans certaines stations-service d'Ille-et-Vilaine.

ⓘ Publicité

Réglementation temporaire

Le préfet Emmanuel Berthier évoque, dans un communiqué, des phénomènes de surconsommation et d'achats de précaution de la clientèle. "Un défaut d’approvisionnement en carburant étant susceptible de compromettre les déplacements des véhicules qui assurent des missions indispensables et urgentes, notamment celles des services de secours et d’urgence, le préfet d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a décidé de réglementer temporairement sa distribution". En conséquence, il prend un arrêté pour interdire la vente de carburant dans des jerricans ou des bidons dans toutes les stations du département à partir de ce mercredi 12 octobre. La vente sous forme conditionnée n'est autorisée qu'aux seuls professionnels en mesure de justifier leur activité.

Le préfet appelle la population "au civisme et à la responsabilité de chacun".