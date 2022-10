Carburants : le préfet de Haute-Garonne annonce des files réservées aux secours dans des stations-service

C’est un conflit social qui pèse sur le quotidien de nombreux français : la grève qui paralyse certaines raffineries et dépôts pétroliers. Les grévistes demandent des hausses de salaires. Six des huit raffineries de France métropolitaine sont concernées et de nombreuses stations-service sont fermées.

Priorité aux services de secours et de soins

La préfecture de la Haute-Garonne a déjà interdit le remplissage de jerricans dans les stations-service. Elle veut maintenant prendre des mesures pour limiter l’impact de la pénurie de carburant sur les services de secours et de soins. Des files spéciales devraient être donc être créées dans certaines stations-service. Etienne Guyot, le préfet, a précisé les contours de ce dispositif.

On s’aperçoit que dans un certain nombre de départements, dont le nôtre, il y a une surconsommation, un phénomène de réserve ou de thésaurisation de nos concitoyens par peur de manquer - Etienne Guyot

« Le gouvernement mobilise un certain nombre de stocks stratégiques pour approvisionner les stations-service. En Haute-Garonne, j’ai pris un arrêté qui interdit de s’approvisionner avec des jerricans. On s’aperçoit que dans un certain nombre de départements, dont le nôtre, il y a une surconsommation, un phénomène de réserve ou de thésaurisation de nos concitoyens par peur de manquer alors que nous sommes dans une situation qui est moins grave que celle qu’on peut rencontrer dans le nord de la France. Cet arrêté anti-jerrican va permettre de revenir à une consommation « normale ». Nous travaillons également sur un dispositif qui permettra d’alimenter en priorité les services de secours et les services de soins. Un certain nombre de stations seront identifiées pour que les services médicaux et autres puissent y avoir accès grâce à un système de files prioritaires. Il faudra aussi que nous mobilisions des forces de sécurité pour que cela fonctionne bien.»

Ce dispositif devrait être mis en place dans les heures qui viennent.

Pour l’heure, la préfecture de Haute-Garonne n’a donné aucune précision sur le nombre de stations qui pourraient être concernées.