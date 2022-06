Carburants : le prix de l'essence est repassé au-dessus des 2 euros le litre

Les prix des carbutants sont repartis à la hausse en France la semaine dernière. Selon les chiffres officiels publiés ce mardi, le prix de l'essence est repassé au-dessus de la barre des 2 euros, malgré la ristourne à la pompe mise enn place par le gouvernement.

Le super sans plomb 95 a ainsi atteint 2,1012 euros le litre en moyenne la semaine dernière et le sans plomb 95-E10 a grimpé à 2,0660 euros, selon des chiffres du ministère de la Transition écologique arrêtés vendredi. Ces deux types de carburants n'avaient pas dépassé les 2 euros, en moyenne, depuis le mois de mars.

Le gazole a fortement progressé, mais est resté sous ce seuil symbolique, à 1,9615 euro le litre. Ces prix élevés tiennent compte de la ristourne de 18 centimes le litre (en métropole continentale) mis en place par le gouvernement, dont le président Emmanuel Macron a récemment annoncé qu'elle serait prolongée en août, alors qu'elle devait initialement s'arrêter fin juillet.

Répercussions de la guerre en Ukraine et de la saison estivale à venir

Les prix du pétrole évoluent à des niveaux élevés depuis l'invasion russe de l'Ukraine en particulier et ont connu récemment une nouvelle poussée avec l'embargo progressif annoncé par l'Union européenne. Ils étaient proches de 120 dollars le baril mardi. La hausse spécifique du sans plomb, redevenu plus cher que le gazole comme c'est habituellement le cas, obéit aussi à des facteurs saisonniers. Ce carburant est en effet le plus consommé aux États-Unis, qui se préparent pour la saison estivale des grands déplacement en voiture ("driving season").

"Depuis le mois de mai, les acteurs américains achètent davantage de sans plomb pour être capables d'approvisionner, de fournir la demande supplémentaire et cela a un impact par ricochet sur les prix en Europe", expliquait la semaine dernière à l'AFP Olivier Gantois, président de l'Ufip Énergies et Mobilités, qui regroupe les grands groupes pétroliers en France.

Dans un contexte de forte inflation, le gouvernement prépare un dispositif de soutien plus spécifique pour les "gros rouleurs" à la rentrée. "Pour ceux qui font beaucoup de kilomètres par jour soit pour se rendre à leur travail, soit dans le cadre de leur travail", un dispositif "se mettra en place (...) à la rentrée pour (les) accompagner", a indiqué la Première ministre Elisabeth Borne mardi.