Carburants : les agriculteurs héraultais s’inquiètent de la hausse des prix du GNR

La flambée des prix des carburants commence à paralyser certains secteurs, comme le secteur agricole. Les tracteurs consomment du GNR, du gazole non routier. En moins d’un an, les tarifs ont augmenté de près d’un euro. Dans l’Hérault, les professionnels craignent des problèmes de production.

En moins d’un an, Robin Wiliiamson, viticulteur près de Montpellier, a vu le prix du gazole non routier augmenter de près d’un euro.

Les tarifs du diesel et du sans-plomb se sont envolés au cours des dernières semaines. Cette hausse concerne aussi le GNR, ou gazole non routier, utilisé notamment dans le secteur agricole, déjà fragilisé par l’augmentation des autres charges : gaz, engrais, alimentation du bétail.

Robin Williamson est viticulteur au domaine de Saumarez, à Murviel-lès-Montpellier, depuis une vingtaine d’années. Il a vu les tarifs exploser la semaine dernière. « Lundi c’était 1,20 €, mardi c’était 1,47 € et mercredi c’était 1,67 € », énumère-t-il. Lors de sa dernière commande, l’été dernier, le GNR coûtait 76 centimes par litre. En moins d’un an, le prix du carburant a augmenté de presque un euro.

Des frais supplémentaires à la charge des professionnels

Cette hausse des prix, Robin Williamson doit l’assumer seul. « Cette augmentation pique énormément parce que ce n’est pas quelque chose que je vais remettre sur mes bouteilles de vin. Ce sont des frais de gestion. C’est moi qui les absorbe », explique-t-il. Face à cette augmentation, il s’interroge : faut-il remplir la cuve de gazole maintenant, avant que les tarifs ne flambent un peu plus, ou bien attendre et espérer une baisse des prix ?

« Si on ne peut plus remplir nos tracteurs, on ne pourra plus produire »

Sauf qu’il ne sera pas possible d’attendre éternellement, alerte Benjamin Bollat Rami, le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault. Sans carburant, difficile d’assurer la production indique-t-il : « Si on ne peut plus remplir nos tracteurs avec le GNR, c’est la production alimentaire, viticole, maraîchère, arboricole qui seront impactées. On ne pourra plus produire, et on ne retrouvera plus rien sur les étals, dans les magasins et les commerces. »

Selon lui, il faut régulariser le prix du GNR à un prix fixe, et vite : d’1 € à 1,20 € grand maximum.