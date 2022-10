Carburants: les artisans marnais s'organisent face au manque et aux files d'attente dans les stations-services

Cyril Cardon a toujours un petit moment de stress quand il jette un œil à la jauge d'essence dans sa camionnette. Il faut dire que malgré la crise du carburant, il n'a pas d'autres choix que de prendre son véhicule. Alors il a dû se réorganiser.

Par jour, Cyril Cardon dont les locaux de son entreprise se trouvent à Bétheny, peut parcourir entre 15 et 80 kilomètres par jour pour assurer les interventions et dépannages auprès de ses clients. "C'est vrai qu'il y a toujours un petit stress quand on voit que l'on n'a plus beaucoup d'essence. On essaye d'aller aux pompes quand on peut et parfois il faut attendre près de 30 minutes", assure le gérant. Pour lui, c'est du temps de perdu, "du temps où on pourrait être ailleurs, au bureau à passer des coups de fil, à faire les devis et les factures. Et puis le coût de l'essence augmente".

Pour limiter les passages en stations-services et limiter au mieux sa consommation d'essence, Cyril Cardon s'est réorganisé ces derniers jours. "On fait moins de kilomètres. On fait des dépannages et interventions au même endroit et on en fait pas trop loin de notre domicile à la fin de la journée pour éviter de faire trop de kilomètres. J'ai même reporté au lendemain des dépannages", précise le plombier.

Avec cela, sur quelques chantiers, il vient avec un au lieu de deux véhicules. Tout cela donne lieu à une petite perte d'argent, même si le professionnel assure qu'il s'en sort et fait avec.

Pas d'alternative

Mais il le dit lui-même, il espère que les difficultés ne vont pas perdurer. D'autant que la principale difficulté, c'est qu'il ne peut pas faire sans ses véhicules. "Avec nos outils, les aspirations ont a plus de 100 kilos de matériels à apporter pour les chantiers. Le vélo ce n'est pas possible."

Il s'est bien renseigné pour l'obtention de camion hybride. "Cela reste cher. On a très peu d'aide en tant qu'entreprise et puis l'essence, ça reste sûre."