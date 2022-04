Carburants : les livreurs et les aides à domicile peinent à suivre la hausse des prix

Depuis quelques semaines, Anthony Héliot essaye de diminuer le nombre d'allers-retours entre le fournil et les lieux de livraison face à la flambée des prix du carburant. Gérant de la boulangerie-pâtisserie la Maison Héliot à Dijon, il a réorganisé les deux utilitaires qui sillonnent les routes de l'agglomération pour livrer ses produits dans les entreprises, les écoles ou les cliniques. Jusque-là transporté à l'arrière du véhicule, le pain se retrouve aussi "à l'avant, sur les sièges passagers pour faire deux ou trois dépôts de plus par tournée. Chaque retour, c'est quelques kilomètres de plus, donc on charge la voiture". De quoi faire quelques économies : "_sur trente jours, ça représente un tiers de plein_, donc une trentaine ou une quarantaine d'euros de gagnés".

Ces derniers mois, son budget mensuel pour le carburant a augmenté de 50%. "On paye 600 euros maintenant au lieu de 400 avant", précise-t-il, désolé de ne pas pouvoir "utiliser ces 200 euros autrement". S'il ne compte pas réduire son équipe de neuf salariés, il faudra bientôt faire un choix et "le risque c'est qu'on va augmenter nos prix. On recule au maximum la décision, mais chaque semaine on fait le calcul de nos marges et là on arrive au bout...".

Limiter les déplacements des aides à domicile

Quand la voiture devient le principal outil de travail, comme pour les aides à domicile, la facture s'alourdit plus encore. "Ils nous demandent de limiter les déplacements, pour faire en sorte que les allers et retours soient évités", explique Aurélien Faria, directeur des services à domicile pour l'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Côte d'Or, une association qui emploie près de 400 aidants dans le département, "par exemple pour que l'on évite d'aller jusqu'à Ahuy pour aller ensuite à Longvic".

L'association a pris des mesures pour alléger aussi le coût de la vie, en rehaussant l'indemnité kilométrique de 35 à 40 centimes par kilomètre parcouru, "et ce jusqu'au mois d'août", précise le responsable, ajoutant que l'ADMR travaille à mettre en place, dans les prochains mois "une flotte automobile à destination de nos employés, avec l'objectif que le plus possible ait accès à ces véhicules de service".