Carburants : les magasins E.Leclerc vont vendre "à prix coûtant tous les jours" à partir de vendredi

Alors que les acteurs de la grande distribution se réunissent ce mardi après-midi à Matignon pour évoquer la flambée des prix du carburant, les magasins E.Leclerc annoncent qu'ils vendront "l'essence à prix coûtant tous les jours" dès vendredi. Sur Twitter, Michel-Edouard Leclerc, le président du comité stratégique de l'enseigne, a annoncé qu'"à partir du 29 septembre, les 750 stations-service des hypermarchés Leclerc vendraient quotidiennement l'essence à prix coûtant. Cela veut clairement dire sans profit et tous les jours, pas seulement les week-ends comme lors de nos opérations précédentes".

Après avoir acté dimanche l'abandon de l'idée de vente à perte, rejetée par l'ensemble des distributeurs, Emmanuel Macron a chargé sa Première ministre de réunir les représentants de la filière. Elisabeth Borne accueille ce mardi distributeurs, raffineurs et fédérations professionnelles pour "veiller à la modération des marges" et "demander de multiplier les opérations à prix coûtant, sans exclure de légiférer le cas échéant". "Chacun doit prendre sa part", a-t-elle insisté.

Toujours sur Twitter, Michel-Edouard Leclerc a expliqué qu'il s'agissait "d'une réponse positive à l'appel du Président" et a évoqué "un acte de solidarité à l'égard de tous les clients effrayés par les hausses et dont le pouvoir d'achat est très impacté". Michel-Edouard Leclerc précise que "cette initiative Leclerc, construite pour durer, devrait être réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d'approvisionnement et de l'implication attendue des pétroliers".

Plus tôt dans la matinée, le patron de Système U Dominique Schelcher avait confirmé sur BFMTV-RMC qu'il procèderait par "opérations" : "Cela ne peut pas être du prix coûtant permanent", avait-il précisé concernant son enseigne, évoquant des "marges faibles, 2 centimes en moyenne au litre".