Carburants : les prix ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, le gazole bat un nouveau record

Une hausse que rien ne semble pouvoir arrêter. Les prix des principaux carburants vendus en France ont encore augmenté de 2 centimes en moyenne la semaine dernière, indiquent les chiffres officiels du ministère de la Transition écologique ce lundi.

Nouveau record pour le gazole

La semaine dernière, le litre de gazole valait en moyenne 1,5583 euro, contre 1,5354 euro la semaine précédente, atteignant de nouveaux sommets historiques, alors que le gouvernement réfléchit au moyen d'atténuer la flambée des prix à la pompe. L'essence SP 95 a pour sa part atteint 1,6567 euro le litre en moyenne, selon ce pointage hebdomadaire au vendredi 15 octobre. Elle a également progressé d'un peu plus de 2 centimes sur la semaine précédente, au plus haut depuis près de 10 ans, sans toutefois battre le record de 2012 (1,6664 euro). Le SP 95-E10 a également progressé dans les mêmes proportions à 1,6287 euro, à son plus haut historique.

Bientôt un "chèque carburant" annoncé par le gouvernement ?

Le gouvernement s'apprête à annoncer des mesures pour aider les Français à traverser cette crise, mais cherche la mesure ad hoc. "Il reste du travail à faire" pour mettre au point un chèque carburants pour compenser la hausse des prix à la pompe, a indiqué lundi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, ajoutant qu'il préférait l'option d'un chèque à une baisse de taxes. L'enjeu est "surtout (de) savoir que ça puisse arriver le plus rapidement possible vers les Français" qui en ont besoin, a-t-il expliqué sur la radio Europe 1.

"Il y aura une action de court terme", a affirmé vendredi le président Emmanuel Macron, confirmant que des mesures seraient annoncées prochainement.