Carburants : les prix remontent pendant les vacances d'été, au plus haut depuis trois mois

Les prix du gazole et de l'essence ont augmenté de près de 4,5% au mois de juillet, selon les relevés du ministère de la Transition écologique. La demande est forte pendant les vacances d'été et le baril se vend de plus en plus cher.

Les prix des carburants n'avaient pas atteint de tels niveaux depuis le mois d'avril dernier. © Radio France - Stéphanie Berlu Alors que Bison Futé voit rouge ce vendred i, et noir samedi dans le sens des départs pour ce nouveau week-end de chassé-croisé, les automobilistes vont avoir une mauvaise surprise en allant à la pompe. Les prix des carburants n'avaient pas été aussi élevés depuis le mois d'avril dernier : comptez en moyenne 1,87 euros pour le sans plomb 95, et 1,74 euros pour le litre de gazole, dont le prix a augmenté de 30 centimes par rapport à l'été 2021. ⓘ Publicité Ce retour à la hausse des prix du carburant s'explique par l'augmentation du prix du baril d'environ 10% sur un mois, en plein cœur de l'été, quand la demande est forte. "La volonté des Saoudiens et des producteurs, c'est de faire remonter les cours du pétrole", explique Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à Paris-Dauphine, spécialiste des matières premières, sur franceinfo. "L'objectif final de l'Arabie Saoudite, c'est de faire remonter encore et s'il y a une reprise économique mondiale plus forte que celle que nous connaissons aujourd'hui, nous pourrions terminer l'année aux alentours de 100 dollars le baril. Ne nous faisons pas d'illusions : le temps de l'essence pas chère, ce n'est pas pour demain. Ce qui, au fond, est un argument supplémentaire pour accélérer la transition énergétique", développe-t-il. loading La route des vacances devient de plus en plus chère. Car, en plus de la facture à la pompe, le budget de la pause sandwich a augmenté avec l'inflation. Il faut compter également une hausse d'environ 5% des prix du péage et des frais de dépannage sur l'autoroute. Il est donc conseillé de bien vérifier l'état de sa voiture avant de prendre la route.