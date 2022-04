Carburants : les prix repartent à la hausse, la Sécu double la ristourne pour les soignants libéraux

Les prix à la pompes augmentent à nouveau. Après plusieurs semaines de baisse, le prix moyen du carburant est reparti à la hausse la semaine dernière, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique ce lundi.

Vendredi, le prix moyen d'un litre de Super SP95 - E10 était ainsi de 1,7476 euros, soit une augmentation de 0,013 euros par rapport à la semaine précédente. Le litre de Gazole s'établissait lui à 1,8759 euros, soit une augmentation de 0,064 euros par rapport à la semaine précédente. Cette hausse suit le cours du pétrole, le prix du baril de Brent ayant atteint 105,9 dollars ce vendredi, soit 1,3 dollars de plus que la semaine précédente.

Sur le schéma, la remise à la pompe de l'Etat s'applique sur les quatre dernières semaines, depuis le 1er avril. Ce lundi, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a indiqué sur franceinfo qu'une "aide plus significative et plus ciblée" devrait être mise en place cet été. "Jean Castex nous avait demandé de travailler sur ce [nouveau] dispositif, il sera prêt à l'été" et "l'idée, c'est de voter ces mesures vers le mois de juillet", a-t-il précisé.

"Je vous dis tout ça avec beaucoup de prudence, parce qu'il se peut que d'ici quelques jours je ne sois plus ministre de l'Économie et des Finances ou plus au gouvernement", a-t-il reconnu, mais "la justice serait qu'on aide ceux qui vont faire 100, 150 km par jour, parfois davantage" quand "la ristourne à 18 centimes profite à tout le monde, quel que soit son niveau de revenu, que vous soyez ou non obligé de prendre votre véhicule pour aller travailler".

La Sécu double la remise à la pompe pour les soignants libéraux

L'Assurance maladie a annoncé également ce lundi la mise en place d'une "aide financière exceptionnelle" de 15 centimes par litre de carburant pour les professionnels de santé libéraux, en complément de la remise à la pompe financée par l'Etat. Cette mesure prend effet "à compter de ce jour", sous la forme d'une revalorisation des indemnités de déplacement et des indemnités kilométriques "pour atteindre une aide équivalente à 0,15 euro par litre", précise l'Assurance maladie dans un communiqué.

En ajoutant la remise d'au moins 15 centimes mise en place par le gouvernement début avril pour tous les automobilistes, "les professionnels de santé bénéficieront d'une aide d'au moins 0,30 euro par litre".

La Fédération nationale des infirmiers (FNI), principal syndicat de la profession, a salué cette compensation réclamée depuis l'automne, mais s'est inquiétée dans un communiqué de son "caractère transitoire", évoquant une prise en compte "jusqu'au 31 juillet" comme pour la ristourne payée par l'Etat.