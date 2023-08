Carburants : les prix vont continuer de grimper dans les prochaines semaines

Après avoir augmenté tout au long du mois de juillet , les prix à la pompe continuent de flamber, avec sept centimes supplémentaires pour le gazole lors de la semaine du 29 juillet au 4 août. Le litre atteint ainsi le seuil de 1,80 euros selon les relevés du gouvernement . Le litre de SP95 augmente de trois centimes en une semaine pour atteindre 1,89 euros en moyenne. Les prix des carburants sont au plus haut depuis trois mois et se rapprochent des records de début d'année, à 1,84 euros en février et 1,91 euros en janvier derniers.

ⓘ Publicité

En septembre, la production de pétrole va continuer de baisser

Cette augmentation s'explique par la demande pendant les vacances d'été mais aussi parce qu'après plusieurs mois de baisses, les pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite ou la Russie, veulent faire monter les prix. Pour cela, ils produisent moins, avec jusqu'à un million de barils en moins par jour sur le mois de juillet en Arabie Saoudite.

Le ralentissement de la production a été confirmé pour le mois de septembre, en Arabie Saoudite et en Russie. La situation ne devrait pas s'améliorer ensuite : l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) recommande de réduire encore davantage la production jusqu'à la fin de l'année 2024.

Le baril de pétrole a déjà augmenté de près de 10 % en un mois : il s'établit à 85 dollars au début du mois d'août, au plus haut depuis trois mois. Et avec des entreprises et des ménages de plus en plus gourmands, la reprise économique a aussi des conséquences sur les prix à la pompe.