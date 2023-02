Carburants : on vous explique combien de Berrichons ont droit au chèque de 100 euros

Vous avez finalement jusqu'à la fin mars pour réclamer le chèque carburants de 100 euros. Le gouvernement a prolongé d'un mois la possibilité de faire la demande sur le site du ministère de l'Economie. Il faut remplir un formulaire en ligne . En Berry, 42.987 foyers (18 343 dans l'Indre et 24 644 dans le Cher) ont déjà déposé un dossier pour bénéficier de ce coup de pouce non négligeable face à la nouvelle augmentation des prix à la pompe. Mais de nombreux foyers ignorent peut-être qu'ils ont droit à cette aide, puisque dans l'Indre et dans le Cher, ce sont 87 000 foyers qui sont éligibles.

Il est donc nécessaire de rappeler les conditions pour obtenir ce chèque de 100 euros. Il faut un revenu fiscal par part inférieur à 14 700 euros, soit :