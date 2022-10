Carburants : pas de pénurie en Creuse mais des tensions dans une station sur dix

En Creuse pour l'instant c'est toujours possible de remplir un jerrican à la pompe, si vous en avez besoin, par exemple parce que vous êtes artisan ou pour votre tondeuse. La préfète de la Creuse n'a pas pris d'arrêté pour l'interdire.

D'après la préfecture, il n'y a pas de rupture de carburant dans le département, mais 10% des stations sont en tension : elles ne sont pas à sec mais il leur manque ponctuellement un carburant, essence ou gasoil.

Une nouvelle raffinerie en grève : le Limousin concerné

La préfecture de la Creuse reste très attentive car la situation pourrait évoluer. Ce mercredi matin, une nouvelle raffinerie est entrée en grève : celle de Donges, en Loire-Atlantique. Elle alimente les dépôts de l'ouest de la France, dont La Rochelle, qui approvisionne ensuite les stations-service de Creuse. A Donges, la sixième des huit raffineries touchée dans l'Hexagone, les salariés s'étaient déjà mis en grève au début du mouvement, mais la mobilisation, peu suivie, avait été suspendue au bout de trois jours. La grève a repris en réaction à la décision du gouvernement de réquisitionner les grévistes .

Encore des réserves avant d'arriver à la panne sèche - Thierry Benteyn, Mobilians Nouvelle-Aquitaine

"Nous n'avons pas spécialement de soucis sur les stations, mais on peut avoir, ça a été le cas ce week-end, une sur-affluence par rapport aux stocks disponibles dans les cuves. Mais nous avons des livraisons prévues tous les jours", assure Thierry Benteyn, le responsable territorial de Mobilians en Nouvelle-Aquitaine, organisation professionnelle des métiers de la mobilité, incluant les stations-services.

Sur France Bleu Creuse mardi matin, le secrétaire général du groupe Picoty, Bruno Marchat, insistait sur la nécessité de ne pas se précipiter à la pompe. "Le vrai problème aujourd'hui c'est la logistique de transport, car la problématique de chaque gérant de station-service est de se réapprovisionner au bon moment. Ils ont l'habitude de faire des prévisions, mais aujourd'hui, l'attitude des consommateurs fait que, sur certaines journées, on peut vendre plus que prévu et générer quelques ruptures. Je comprends parfaitement l'inquiétude des usagers, mais les achats de précaution posent des problèmes. La pénurie alimente la pénurie et ce n'est pas bon."