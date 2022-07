Carburants, promotions et prix dans l'alimentaire : les propositions du gouvernement pour le pouvoir d'achat

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a proposé ce lundi sur France Inter plusieurs mesures pour aider les Français à faire face à l'inflation. Parmi elles, le gouvernement va proposer une aide aux gros rouleurs, qui prennent leur voiture pour aller travailler, sous conditions de revenus. Le ministre veut aussi renforcer les promotions et les contrôles sur les prix des biens alimentaires. Ces propositions seront intégrées à la loi sur le pouvoir d'achat, qui sera présentée d'ici la fin de la semaine.

Une aide pour les gros rouleurs, sous conditions de revenus

Bruno Le Maire a d'abord proposé une nouvelle indemnité carburant, pour tous ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler, mais sous condition de revenus.

Le gouvernement travaille à une "indemnisation plus généreuse pour tous ceux qui sont obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler, une fois encore qu'ils soient salariés, qu'ils soient alternants", a affirmé le ministre de l'Économie. Cette aide serait versée "en fonction du niveau de revenus", a-t-il ajouté, pour ceux qui gagnent en dessous de 1.500, 1.600 voire 1.800 euros. "Ce n'est pas défini", a-t-il précisé, laissant la mise en place de ce plafond au débat parlementaire lors de l'examen de la loi sur le pouvoir d'achat.

Cette aide irait donc plus loin que l'indemnisation dédiée aux "gros rouleurs", c'est-à-dire qui "font plus de 12.000 km par an", évoquée un temps par le gouvernement, car "il y a plein de gens qui ne font pas 12.000 km par an, qui prennent leur voiture pour aller travailler et qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois", a détaillé Bruno Le Maire.

La loi pouvoir d'achat proposera aussi de prolonger jusqu'à la fin de l'année la remise de 18 centimes par litre de carburant, appliquée à la pompe pour tous les automobilistes depuis le 1er avril.

Des promotions jusqu'à 50% pour l'alimentaire

Bruno Le Maire a aussi annoncé qu'il souhaitait que les promotions alimentaires puissent atteindre 50% de remise dans la distribution. Aujourd'hui, ces promotions ne peuvent pas dépasser 34% de remise. "Je propose qu'on relève ce seuil à 50%, pour qu'il y ait des prix cassés pour ceux qui en ont besoin", a-t-il dit.

Des contrôles renforcés sur les prix dans l'alimentaire

Bruno Le Maire a aussi évoqué un renforcement des contrôles des prix dans l'alimentaire, filière par filière. "Nous ne laisserons pas passer les profiteurs de la crise inflationniste", a-t-il assuré. "Nous allons faire des contrôles par filière entière, regarder si de depuis l'usine jusqu'au lieu de distribution, en passant par le transport ou le stockage, des marges révoltantes sont faites. Ceux qui en profitent seront sanctionnés."

Bruno Le Maire a aussi annoncé le lancement d'une mission de l'Inspection générale des finances pour s'assurer du respect de la loi, qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires avec une marge minimale de 10% en faveur des producteurs. "Je veux m'assurer que ces 10% reviennent bien aux producteurs" et "je lancerai une mission de l'Inspection générale des finances dans les tous prochains jours", a affirmé le ministre. "Je propose d'y associer des parlementaires et des représentants du monde agricole pour nous assurer que ces 10% au-dessus du seuil de revente à perte vont bien aux producteurs et ne se perdent pas ailleurs", a-t-il précisé.

Le prêt garanti par l'État prolongé jusqu'à fin 2022

Bruno Le Maire annonce également que le prêt garanti par l'Etat est prolongé jusqu'à la fin de l'année 2022. Ce PGE devait s'arrêter cet été. Le PGE, outil du plan d'accompagnement avait été lancé à la mi-2021 pour aider les entreprises en difficulté durant la sortie de crise sanitaire. Le plan prévoit aussi un accompagnement au niveau local des entreprises en situation de fragilité financière, pour les aider dans leurs échanges avec leurs créanciers pour obtenir un aménagement du remboursement de leurs prêts ou de leurs impôts et cotisations.