Carburant : TotalEnergies prolongera le plafonnement à 1,99 euro en 2024, "tant que les prix resteront élevés"

Le SP95-E10 atteint en septembre 2023 son plus haut niveau de l’année, et culmine à 1€93

Alors que la barre symbolique des deux euros le litre a de nouveau été franchie dans certaines stations-services, le groupe pétrolier TotalEnergies, qui gère le tiers des stations-service en France, a annoncé mardi qu'il prolongera l'an prochain le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du diesel dans ses 3.400 stations, "tant que les prix resteront élevés".

ⓘ Publicité

L'annonce a été faite alors que se tient ce mardi matin une réunion entre distributeurs de carburants et les grandes et moyennes surfaces, sous l'égide du ministère de la Transition énergétique qui leur demande un "effort de solidarité".

Le SP95-E10 atteint son plus haut niveau de l’année.

La hausse la plus spectaculaire concerne le diesel. En deux mois, son prix a augmenté de 20 centimes pour atteindre 1 , 88 euro en moyenne la semaine dernière. Deux centimes de plus que la semaine précédente. Le prix du SP95-E10 grimpe lui de un centime et culmine à 1,93 euro, niveau encore jamais atteint cette année.

Notons toutefois que le prix du gasoil a baissé de 0,8 % sur l’ensemble de l’année. Il est passé de carburant le plus cher au 1er janvier, à plus avantageux en septembre. Tandis que le SP95 a augmenté de 6,5 % sur un an. Une hausse des prix qui s’explique par la remontée des cours de pétrole, accentuée par des coupes volontaires de production en Arabie Saoudite et en Russie.

Evolution des prix des carburants en France depuis 2014 © Visactu

Pas de ristourne fiscale

Pas question en revanche de remettre en place pendant un an une ristourne fiscale à la pompe de 15 à 20 centimes pour tous, comme le souhaite le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Cela reviendrait à dépenser 12 milliards d’euros pour les énergies fossiles, “une aberration écologique” avait estimé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.