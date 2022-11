Carburants : un "emballement" des automobilistes à la pompe avant la baisse des ristournes

Plus que deux jours avant la baisse des ristournes. Les remises à la pompe de l'Etat et de TotalEnergies passeront mercredi respectivement de 30 centimes par litre à 10 centimes et de 20 centimes par litre à 10 centimes. Résultat, les automobilistes se pressent dans les stations essence pour faire un dernier plein à prix cassé. Ce lundi, plus d'une station sur cinq était en rupture d'au moins un carburant à l'échelle nationale, contre une sur sept le 26 octobre.

"Cet emballement est uniquement dû à la fin des remises, avec des automobilistes qui se sont pressés à la pompe, mais aussi au week-end de trois jours, avec un jour d'approvisionnement en moins la semaine dernière", explique à l'AFP Francis Pousse, président des stations-service et énergies nouvelles au sein du syndicat professionnel Mobilians, qui représente 5.800 stations hors grande distribution.

Près de 13% des stations-services françaises étaient même totalement à court de carburant ce lundi matin, même si toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne : l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Ile-de-France sont les plus touchées, avec par exemple 58% des stations du Puy-de-Dôme en rupture d'au moins un type de carburant, et 46% dans le Rhône, où la raffinerie de Feyzin (TotalEnergies), dernière en grève, n'a suspendu le mouvement que le 8 novembre. "Feyzin a été débloquée la semaine dernière mais vous ne réapprovisionnez pas instantanément un ensemble de stations-service", rappelle Francis Pousse.

En Seine-Saint-Denis, 49,5% de stations affectées étaient affectées ce lundi matin, 46% dans le Val d'Oise, 45% dans les Yvelines et 43,6% à Paris. Mais Francis Pousse se veut assurant et se refuse à parler de pénurie. Après ce week-end prolongé, "les camions recommencent à rouler depuis ce (lundi) matin pour réapprovisionner les stations-service", et par ailleurs, "la consommation de carburant devrait largement ralentir à partir de mercredi".

Les deux remises de 10 centimes dureront jusqu'au 31 décembre. en 2023, le gouvernement prévoit une aide ciblée sur certains automobilistes "qui ont du mal à joindre les deux bouts", selon le ministre Gabriel Attal.