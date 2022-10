Carburants : Un gérant de station service ligérien inquiet pour l'avenir de son entreprise

Pour le moment, les cuves de Damien Michalon ne sont pas encore vides, mais ce ne sont que de petites quantités qui lui sont livrées, dans ses stations service de Montrond-les-Bains et St Bonnet le Château. "Le sans plomb, malheureusement, devient introuvable. On arrive à affréter des camions avec un tiers à un quart de leur capacité. En temps normal, on fait rentrer 38 000 litres et là, on se retrouve avec les quantités entre 10 et 15 000 maximum".

Une situation qui entraîne des surcoûts de transport, qui s'ajoutent à la hausse des coûts d'achat des carburants. "On hésite, soit on continue de travailler avec le peu que l'on a, soit on fait malheureusement comme certains autres, on s'arrête parce que ça ne vaut pas le coup", déplore-t-il.

C'est donc inquiet, que Damien observe cette grève des salariés des raffineries , car son entreprise familiale, qu'il gère avec un frère et une soeur, pourrait ne pas y survivre : "Car nous sommes aussi confronté à la fameuse loi votée pour l'arrêt des véhicules thermiques. Ça fait une grosse remise en question sur notre activité dans la dizaine d'années à venir".

