Carburants : une forte fréquentation dans les stations en proximité de Poitiers

Le marché du carburant est actuellement sous tension dans certaines régions. Deux paramètres expliquent ce phénomène. Il y a d'abord le mouvement de grève, qui a débuté mardi dernier dans les raffineries TotalEnergies, et qui s'est poursuivi ce jeudi matin, quatre des cinq raffineries exploitées par Total sont à l'arrêt selon France Info. Seule la raffinerie de Donges, en Loire-Atlantique, n'est pas en grève. Dans le même temps et depuis le 1er septembre, le groupe Total accorde une remise de 20 centimes d'euros par litre de carburant dans chacune de ses stations. Ce "coup de pouce" vient en complément de celui du gouvernement, une autre remise de 20 centimes par litre. Conséquence, les stations du groupe sont victimes de leur succès, certaines sont obligés de cfermer les accès pour quelques heures. Pour Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, pas de "pénurie" mais une "tension".

Sur place, comme dans une station Total à Migné-Auxances, pas de pénurie certes, mais des files à rallonge : " J'ai attendu une quinzaine de minutes avant de pouvoir me servir. C'est la deuxième station que je fais, la première était fermée. Je suis une cliente fidèle des stations Total, il y a de plus en plus de personnes qui viennent pour les prix attractifs " admet Catherine, qui était sur la réserve et qui avait besoin de se réapprovisionner en urgence.