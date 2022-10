Carburants : levée de la grève à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer

Ce jeudi, les grévistes de la raffinerie de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ont décidé de lever la grève, ont annoncé la CGT et la direction d'Esso-ExxonMobil, quelques jours après un accord entre la direction et deux syndicats majoritaires.

"Il y a une levée du mouvement à Fos-sur-Mer" votée par les salariés après la relève de 13h, a expliqué Christophe Aubert, délégué syndical central CGT, tandis que la direction se disait "satisfaite que ce mouvement se termine".

"La marche normale de la raffinerie reprendra à notre rythme," indique le communiqué de la CGT.

Les salariés restent "déterminés et souhaitent reprendre en main leur mouvement, sans toute cette agitation." Si ce mouvement s'arrête, ce n'est pas "en lien avec un fléchissement des travailleurs." Croire une telle chose serait "la plus grande erreur de nos dirigeants."

Les salariés "ne font absolument plus confiance à nos dirigeants".

Les salariés "ne font absolument plus confiance à nos dirigeants. Plus aucun effort ne sera effectué", prévient la CGT. "Nous conseillons à nos dirigeants locaux de ne pas trop se réjouir de la fin du mouvement, car il n’était seulement que la genèse de la fronde sociale qu’ils vont subir maintenant au quotidien. Ils ne pourront plus se réfugier sous l’amateurisme de la direction nationale, ils seront les seuls responsables de leur inaction et en subiront directement les conséquences."

La CGT remercie "tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce mouvement." Pour elle, "l’amélioration de la proposition salariale avec le passage du plancher à 125 euros ainsi que l’obtention de la compensation kilométrique ne sont que le fruit" de la mobilisation des salariés.