Carburants : une station service à Bidart, en grève ce mardi, obtient gain de cause

Les salariés des raffineries TotalEnergies sont en grève depuis deux semaines. À l'appel de la CGT, les salariés poursuivent leur mouvement de grève au niveau national pour demander une augmentation des salaires. Jusqu'à présent, les raffineries, principalement dans le nord du pays, étaient concernées par le mouvement, désormais des stations services ont rejoint la grève. C'est le cas de la station service sur l'aire de repos Bidart-Est sur l'A63 dans le sens Espagne-France qui s'est mobilisé ce mardi. Avec succès semble-t-il, puisque le mouvement est levé en fin d'après-midi. Les salariés auraient obtenu gain de cause, et une augmentation de salaire, sans pour autant communiquer de quel ordre.

Toute la station était en grève ce mardi, la station était fermée, les clients ne pouvaient ni s'approvisionner en essence, ni à la boutique. Seuls les toilettes et la machine à café sont restées accessibles. Identifiée "TotalEnergies", la gestion est assurée par le réseau Argedis, filliale du groupe qui s'occupe de toutes les stations-services sur les autoroutes du pays. "On a les t-shirts TotalEnergies, mais pas les avantages" veulent nuancer les représentants syndicaux mobilisés. D'autant qu'il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, le groupe annonçait qu'en moyenne, les salariés des raffineries du groupe gagnaient environ 5.000 euros par mois. Une déclaration qui fait rire jaune ces délégués syndicaux. "Nous, on est tous à peine au-dessus du SMIC", déclarent-ils. En juin, ils s'étaient déjà mobilisés, et avaient obtenu "une augmentation brute de 50 euros par mois", qu'ils estiment insuffisante face à l'inflation de ces derniers mois.

Réquisition des personnels Esso-Exxonmobil

Le reste des stations du Pays basque ne sont pas impactées par le mouvement de grève, ni directement, ni indirectement à cause de raffineries mobilisées, essentiellement concentrées dans le nord de la France. Reste que la mobilisation se poursuit depuis le 27 septembre dernier. Emmanuel Macron était intervenu au sujet de cette grève en début de semaine. Ce mardi, c'est le gouvernement qui a appelé à la levée "sans délai" des blocages des dépôts de carburants. Le ministre de l'Économie et des Finances a déclaré sur France Info que "quand il y a des propositions de négociations, il faut s'en saisir". Ce mardi, la Première ministre est allée plus loin en annonçant la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburants du groupe Esso-Exxonmobil. La veille, lundi, deux organisations syndicales sur quatre avaient signé un accord majoritaire. La CGT et FO avaient appelé à la poursuite de la grève malgré tout ce mardi.