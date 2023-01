Carelide : les laboratoires Aguettant et Delpharm déposent une offre de reprise commune

L'aventure continue pour Carlide à Mouvaux, près de Tourcoing. Le laboratoire pharmaceutique français Aguettant et le groupe Delpharme, dont le PDG n'est autre que Sébastien Aguettant, se sont associés pour déposer une offre de reprise commune pour la seule société française de fabrication de poches de soluté.

Une offre commune et "sérieuse"

Acquérir Carelide permettrait aux deux groupes de compléter leur chaîne de produits pharmaceutiques. Les laboratoires Aguettant sont spécialisés dans la fabrication de produits injectables, le groupe Delpharm, est un sous-traitant pharmaceutique. A eux deux, ils représentent 1,16 milliards de chiffres d'affaires et 6500 salariés.

D'après Eric Feldmann, le président du Tribunal de Commerce de Lille, au minimum 300 emplois sur les 425 salariés et les 130 intérimaires de Carelide seront conserver. Les deux groupes souhaitent investir 25 à 30 millions d'euros dans Carelide sur 3 à 4 ans et veulent produire près de 70 millions de poches de perfusion sur la même période.

Une offre saluée et soutenue par le gouvernement

Le ministre de l'Industrie Roland Lescure se réjouit de cette nouvelle et explique que "l’Etat sera au soutien financièrement de tout repreneur crédible pour une reprise de Carelide."

De son côté, François Braun, le ministre de la Santé assure que "la mobilisation du Gouvernement va rester totale : cela démontre notre détermination à protéger notre souveraineté industrielle et sanitaire, une priorité réaffirmée par le président de la République. Les prochaines étapes sont désormais cruciales pour écrire une nouvelle page de l’histoire de l’entreprise."

Violette Spillebout, députée de cette circonscription, a également salué cette offre : "Je suis heureuse et soulagée que nous puissions poursuivre le travail avec un repreneur potentiel pour moderniser l’outil industriel et faire en sorte que Carelide rebondisse sur le marché des poches de perfusion et de paracétamol."

Carelide est en redressement judiciaire depuis le mois d'octobre 2022 et avait reçu plus de 10 millions d'euros d'aides publiques pour se maintenir depuis 2020.

Manifestation de soutien à Carlide ce matin

Ce matin, près de 300 personnes ont manifesté leur soutien à Carelide, en attendant de savoir si un repreneur était intéressé par l'entreprise. Tous espéraient cette offre et ne comprenaient pas pourquoi Carelide, seule entreprise française sur le créneau des poches de perfusion, n'était pas sauvé par l'Etat.

"On ne fabrique pas des bonbons mais on sauve des vies !" se désolait Barbara, intérimaire à Mouvaux. "En ce moment, on parle tout le temps de souveraineté dans le milieu de la santé, il y a des pénuries sur tout et on ne protège même pas notre entreprise, qui est la seule dans ce domaine en France ! C'est incompréhensible !" s'exaspérait une salariée, employée depuis un an à Carelide.

Cette proposition de reprise est donc un immense soulagement, pour elles, qui gardaient malgré tout espoir depuis de longs mois.

L'offre de reprise sera examinée lors de deux audiences au tribunal de Lille les 25 janvier et 17 février 2023.