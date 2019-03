Carentan-les-Marais aura bientôt un foyer des jeunes travailleurs

Carentan, France

Les travaux du foyer des jeunes travailleurs de Carentan viennent de débuter. C'est un bâtiment du centre-ville (rue grand Valnoble), tout près de la gare, qui va être réhabilité. Une extension va également être créée à l'arrière pour réaliser 20 studios et 3 chambres, qui seront accessibles aux étudiants et aux jeunes actifs.

Le futur foyer des jeunes travailleurs de Carentan-les-Marais © Radio France - Lucie THUILLET

Répondre aux besoins des jeunes en stage et des apprentis

Ce foyer répond à un besoin émis par les jeunes auprès du Centre communal d'action sociale ( CCAS) et de la Mission locale mais également par les entreprises du secteur. "Les entreprises agro-alimentaires notamment ont besoin de main d'oeuvre pour des périodes de fortes activités et elles prennent aussi souvent des jeunes en stage ou en contrat d'apprentissage. Sans oublier les étudiants en BTS au lycée de Carentan", liste Jean Pierre Lhonneur, président du CCAS et maire de la commune.

Or ces jeunes ont du mal à se loger car il y a très peu de petits studios adaptés à un coût modéré dans la commune. C'est ce qui est ressorti de l'analyse des besoins sociaux , menée par le Centre communal d'action sociale de Carentan en 2017. "Ce FJT va permettre aux jeunes de trouver un hébergement rapidement, avec un loyer modéré, la possibilité de toucher les APL dès le premier mois et un préavis réduit", explique Marion Allain, la directrice du CCAS

Les esquisses du futur foyer des jeunes travailleurs de Carentan-les-Marais - Bouteloup architecture

Les esquisses du futur foyer des jeunes travailleurs de Carentan-les-Marais - Bouteloup Architecture

Ce FJT devrait ouvrir à l'issue des travaux, en juin 2020.