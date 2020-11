Cargill : la justice rejette la suspension du plan social, l'avocat des salariés fait appel

Le CSE et la CGT de l'usine Cargill à Habourdin avaient saisi le juge des référés pour suspendre le plan social qui prévoit 186 suppressions de poste. La justice a rejeté mardi leur demande mais l'avocat des salariés parle de "demi-victoire" et poursuit le combat.

Les salariés de Cargill, qui réclamaient la suspension du plan social, ont été déboutés. La justice a rejeté mardi 3 novembre la demande en référé du CSE de l'usine d'Haubourdin. Cette défaite judiciaire, à première vue, est pourtant vécue comme "une demi-victoire" par l'avocat des salariés, Me Fiodor Rilov. Il annonce qu'il va faire appel.

Lors de sa plaidoirie, Me Fiodor Rilov a dénoncé des "irrégularités et illégalités", des "négligences à l'égard de la sécurité et de la santé des salariés." Sur le fond, les arguments ses salariés n'ont pas convaincu le juge : "une déception", pour Me Fiodor Rilov. Mais sur la forme, l'avocat estime qu'il y a des raisons d'espérer : "Le tribunal de Lille a clairement affirmé dans son ordonnance que la justice peut encore suspendre des plans de licenciement. C'est très important car on fait croire aux salariés qu'il n'est plus aujourd'hui possible de demander la suspension d'un plan social."

La bataille judiciaire continue

Me Fiodor Rilov va demander à la cour d'appel de Douai qu'un nouveau procès se tienne très rapidement, "avant qu'il ne soit trop tard", c'est-à-dire avant l'envoi des lettres de licenciement. Il devra alors replaider et convaincre les juges douaisiens. Il compte "apporter de nouveaux éléments" pour "prouver que la direction de Cargill n'a pas respecté ses obligations de sécurité."

De son côté, la direction du géant agroalimentaire américain se félicite des décisions "toutes favorables" du juge judiciaire. "Nous ne sommes pas surpris dans la mesure où Cargill a pleinement respecté son obligation de sécurité et apporté le plus grand soin à la nouvelle organisation du travail", déclare-t-elle dans un communiqué. "Il était important pour nous de démontrer le sérieux de notre analyse concernant la charge de travail des salariés et la réalité de la prise en compte des risques psychosociaux."

Le plan social, validé par l'Etat, prévoit la suppression de 186 emplois, soit 129 licenciements selon la direction. L'usine de Cargill, qui transforme du maïs pour des usages alimentaires et pharmaceutiques, emploie 300 personnes.