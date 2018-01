Jonzac, France

Ce nouveau centre des congrès a des allures de vaisseau spatial. Un bâtiment noir, aux lignes épurées. Après un an et demi de travaux et 17 millions d'euros, il trouve sa place à moins de 300 mètres du centre aquatique des Antilles de Jonzac et du casino.

Le centre des congrès a ouvert le 12 octobre dernier © Radio France - Charlotte Jousserand

Déjà une trentaine de réservations pour 2018

Le centre des congrès, géré par la communauté de commune de Haute-Saintonge, a accueilli son premier événement le 12 octobre dernier et depuis, les réservations s'enchaînent explique Christophe Cabri, conseiller départemental et délégué communautaire chargé du centre des congrès, "je reçois un appel par jour, soit d'entreprises qui veulent venir voir le centre pour réserver un séminaire, soit de la part de producteurs qui veulent organiser des spectacles ici".

L'agora peut acceuillir jusqu'à 1.500 personnes debout © Radio France - Charlotte Jousserand

Selon Christophe Cabri, il y a déjà une trentaine de réservations pour l'année prochaine. Un très bon début qui s'explique pour le premier adjoint à la mairie de Jonzac : "C'est un salle unique, dans le département et même dans les départements autour".

Concert, séminaires et spectacles

Le centre des congrès se compose de trois espaces différents : un auditorium de 572 places assises et équipés de trois cabines de traduction, une agora modulable, soit 1.500 places debout, soit jusqu'à 508 places assises. Et enfin, au premier étage, un espace dédié aux séminaires d'entreprises avec un grand espace aménageable en plusieurs. salles de réunion.