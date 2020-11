Carole Delga envoie une lettre et un panier garni à Joe Biden pour lui demander de lever les taxes Trump

Un panier garni de produits de la région Occitanie, assorti d'une longue lettre : voilà le drôle de colis envoyé ce vendredi 27 novembre par la présidente de la région Carole Delga à Joe Biden, le nouveau président élu des États-Unis. Une sorte d'offrande pour lui demander de lever la "taxe Trump" sur les produits français, et notamment sur les vins, qui touchent particulièrement de nombreux secteurs économiques en Occitanie.

Des "taxes injustes"

En octobre 2019, le président américain avait augmenté les droits de douane sur plusieurs produits européens, notamment sur le vin, le fromage, mais aussi l'huile d'olive par exemple. Des augmentations de taxe préjudiciables pour les producteurs occitans.

Dans sa lettre, Carole Delga explique à Joe Biden que la région Occitanie est "la première région viticole de France et une grande région agricole et agroalimentaire tournée vers les produits de qualité et les produits issus de l'agriculture biologique", ajoutant que les "taxes injustes" de son prédécesseur mettent en difficulté les producteurs, et rendant compliqué l'accès aux produits occitans pour les consommateurs américains.

Elle appelle de ses vœux un rétablissement des relations commerciales entre la France et les États-Unis, qu'elle espère possible grâce à une élection qui, selon elle, est "une leçon pour toutes celles et ceux qui privilégient le rassemblement et l'action face au mensonge et à la manipulation sans limite des populistes".