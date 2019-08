Carole Delga interpellée sur la politique touristique de la région Occitanie

Occitanie, France

Ils sont plusieurs dizaines à avoir signé une lettre ouverte adressée à Carole Delga et relayée via un blog de Mediapart. Ces signataires demandent à Carole Delga de se soucier davantage de l'environnement que de l'attraction touristique du territoire. La région Occitanie compte injecter 35 millions d'euros dans un fonds de 100 millions d'euros pour dynamiser le tourisme. Une aberration pour ces signataires.

Elisabeth Coutou est conseillère municipale à Penne, elle a signé la lettre car elle est inquiète à l'idée que son village devienne plus touristique qu'il n'est déjà : "On va vers une économie saisonnière et patrimoniale. On va faire des restaurants, des boutiques de souvenirs mais ça ne marche que trois mois de l'année." Une inquiétude entendue par Carole Delga qui veut rassurer les habitants d'Occitanie qui, selon elle, sont les touristes prioritaires.

"À Marciac il y a un festival de jazz l'été mais la région finance une salle de spectacles qui est ouverte à l'année, c'est une manière de proposer d'aller à Marciac aussi l'hiver, explique Carole Delga. Nous développons aussi des sentiers de randonnées, c'est pour que la montagne soit une zone attractive tout au long de l'année avec des activités respectueuses de l'environnement."

La présidente de région poursuit : "Nous avons pris en compte cette question de l'environnement, elle fait partie du cahier des charges des Grands Sites d'Occitanie, c'est donc un mauvais procès qui est fait à la région qui repose sur des postulats qui sont faux." La région Occitanie veut gagner 4 à 5 millions de nuitées, cela représenterait une augmentation de 8% et Carole Delga assure que cela se fera progressivement.

L'objectif affiché reste tout de même que l'Occitanie figure dans le top 10 des destinations européennes, avec plus de 100 000 emplois et 38 000 entreprises dans le secteur. Enfin un autre horizon fixé par la région : faire en sorte que la consommation touristique en Occitanie atteigne 15,9 milliards d'euros.