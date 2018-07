Plusieurs salariés du Voyage à Nantes se sont mis en grève jeudi 19 juillet, sous l'impulsion des pilotes et techniciens du Grand Éléphant. Ils ont bloqué la machine, et fautes de salariés, le Carrousel a également du être stoppé. Les symboles de Nantes sont à l'arrêt sous les yeux des touristes.

Nantes, France

Le Grand Élephant, devenu symbole de Nantes la touristique, s'apprête à sortir de l'entrepôt des Machines de l'Île, ce jeudi après-midi. Il passe sous la Nef, et quelques mètres plus loin les touristes sortent leur appareil photo. L'émerveillement fait place à l'étonnement lorsqu'en bas du cadre de la photo ils aperçoivent quelques hommes et femmes, banderole en main : "salariés en colère".

Les salariés ont fait barrage au Grand Éléphant pour protester contre une direction qui fait la sourde oreille © Radio France - Alexandre Berthaud

Un travail plus difficile

Le matin, des pilotes et techniciens du Grand Éléphant ont débuté le mouvement, "à contrecœur", disent-ils. Depuis l'hiver leur travail a changé, en même temps que le moteur de la machine. Il faut plus de compétences, les techniciens ont reçu des formations supplémentaires, piloter demande davantage d'attention. Ils en ont parlé, et pour eux à travail plus difficile salaire plus élevé, synonyme de reconnaissance de leurs efforts.

Deux pilotes ne sont pas en grève, l'Élephant peut continuer de fonctionner, mais il reste à la merci d'une panne : les techniciens sont en grève. © Radio France - Alexandre Berthaud

"Derrière le rêve il y a autre chose", balance le responsable CGT, Fabien Laidin, à quelques touristes qui applaudissent. Il dénonce l'attitude de la direction, qui nie en bloc les changements dans l'organisation du travail, et refuse toute augmentation de salaire. C'est pour cela d'ailleurs que d'autres salariés du Voyage à Nantes se sont mobilisés dans l'après-midi (ils étaient 20 grévistes en tout), bloquant l'Éléphant, et obligeant l'entreprise à stopper le Carrousel pour continuer à "faire tourner" les Machines de l'Île.

La grève pourrait se poursuivre

Selon le responsable CGT la suite à donner au mouvement sera décidée ce soir par les salariés en colère. Fabien Laidin dénonce aussi des pressions de la direction : selon lui plusieurs employés auraient reçus des appels intimidants après le début du mouvement de grève. L'Éléphant peut continuer à fonctionner six jours car deux pilotes (sur 7) ne sont pas grévistes, mais s'il y a le moindre problème les techniciens sont grévistes et l'attraction devra s'arrêter.