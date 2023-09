Carpentras vise l'autonomie alimentaire pour ses cantines scolaires

De la terre à l'assiette, la ville de Carpentras pousse le circuit court à son paroxysme. La commune lance sa régie agricole. Cela fait plusieurs années qu'elle laisse 6,5 hectares de champs au repos pour y planter des cultures bios. Pour l'heure, 2.500 hectares sont en phase de tests près du centre aéré de la Denoves (sur la commune de Monteux). Des tomates, des salades, des choux biologiques ont été plantés. Des légumes qui seront directement cuisinés à destination des cantines scolaires carpentrassiennes.

"On a semé un peu de tout, nous faisons des tests sur un peu de tout", résume le maire de Carpentras. Serge Andrieu est assez fier de sa régie agricole : "nous avons fait goûter les salades aux enfants en juin et ça a marché. Ils ont aimé l'idée que les légumes ont été ramassés sur les terres de la mairie et que bientôt ils viendront semer et récolter." Une aide qui sera la bienvenue pour le jardinier de la régie. D'autant qu'il faut anticiper les quantités avec cette rentrée scolaire. "Nous avons planté cet été des courgettes jaunes et vertes parce que pendant la période estivale nous sommes entre 200 et 450 repas par jour et dès la rentrée on à 1.600 voire 2.000 repas", détaille Yann Mencarelli, le chef de projet.

Maîtriser la chaîne d'approvisionnement

"Nous serons réactifs", promet le maire de Carpentras. Les menus des cantines changeront en fonction des apports des champs. "On sait ce que nous avons, on vient le chercher, on le cuisine et on le mange. Contrairement à d'habitude où nous commandions, nous étions livrés. Sauf que nous ne maîtrisions pas ni la livraison ni la qualité contrairement à maintenant", se réjouit Serge Andrieu. Les plantations seront plus nombreuses dans les prochaines semaines. Des serres seront notamment installées.