Carquefou : les agendas Quo Vadis résistent au numérique

Est ce que vous achetez encore des agendas ? Figurez vous que l'agenda "papier" est capable de résister au numérique. Installée à Carquefou, en Loire-Atlantique, en 1973, Quo Vadis vend près de huit millions d'agendas par an. Ils ont retrouvé leur ventes d'avant la crise Covid.

ⓘ Publicité

Quo Vadis, à Carquefou depuis 1973

L'usine de Carquefou, près de Nantes, tourne en 3x8 avec 214 salariés. Leur secret pour résister, c'est le renouvellement de la gamme, 3000 produits qui changent chaque année, 40 collections par an avec des couleurs, des matières comme des tissus, même des graines, et des couvertures personnalisables. Au niveau de l'évolution des ventes, Cécile Lechanteur, responsable Marketing et Communication explique : "Il y a eu une une petite baisse, il y a quelques années, plutôt sur les formats de poche. Les formats "bureau" continuent a bien performer et là il y a un regain. On sent aussi un petit ras-le-bol d'être "total digital" avec les notifications tout le temps et les emails en permanence".

Quo Vadis a ouvert, pour ces fêtes, et pour la première fois, une boutique éphémère à Nantes, entre la rue Santeuil et le passage Pommeraye. La boutique restera ouverture jusqu'au 31 janvier.