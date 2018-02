L'enseigne de grande distribution Carrefour a annoncé un plan de départ volontaires de 2400 postes en France et la vente ou fermeture de 273 magasins, les ex-Dia. Dans la Manche, les Carrefour Contact de Périers et Coutances sont sur la sellette, selon une liste interne dévoilée par Midi Libre.

Manche, France

Le groupe Carrefour prévoit de se séparer de ses magasins ex-Dia. Deux magasins manchois figurent parmi la liste publiée par nos confères du Midi Libre et confirmée par la direction. Le Carrefour Contact de Périers est donc menacé de fermeture ainsi que celui de Coutances, dans le quartier du Pont-de-Soulles.

Fermetures à Périers et Coutances ?

Ces deux magasin comptent chacun, six salariés. "Nous sommes dans l'attente. Notre direction régionale se veut rassurante, mais on a aucune information" explique une employée du magasin de Périers. "C'est la fermeture ou la reprise, mais je n'y crois pas vraiment. C'est dur. On n'a pas arrêté de changer de mains, ED, Dia, Carrefour et là on est un peu perdu", raconte Christine Trillion, responsable syndicale Force ouvrière, employée au magasin de Coutances.

Franchise à l'hypermarché de Saint-Lô ?

A Saint-Lô aussi, les salariés s'inquiètent, cette fois à l'hypermarché. Le groupe Carrefour a annoncé son intention de le passer en location gérance, c'est-à-dire sous franchise. Les 117 salariés passeraient alors dans le giron d'un repreneur et ils craignent de perdre tous les acquis sociaux négociés dans le groupe. "Notre participation, notre intéressement, notre épargne salariale, nos tickets restaurant, nous risquons de perdre au total l'équivalent de deux mois de salaire. C'est perdre aussi une bonne mutuelle, liste Magali, déléguée FO de l'hypermarché Carrefour de St-Lô. Et aujourd'hui, le travail du dimanche, c'est sur la base de volontariat, mais demain ? "

Après la CGT qui s'est mobilisée ce lundi 5 février à Montreuil, Force Ouvrière appelle à un rassemblement jeudi 8 février devant le siège du groupe à Massy en région parisienne, avant des actions locales mi-février.