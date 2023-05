Carrefour envisage de supprimer 1000 emplois, le siège de Mondeville concerné

C'est un des sièges historique de Carrefour. Le distributeur envisage la suppression de près de 1.000 postes dans ses sièges en France, dont celui de Mondeville dans le Calvados, selon une source proche du dossier.

"Nous ne faisons pas de commentaires, nous privilégions le dialogue avec les partenaires sociaux", a indiqué la communication du groupe Carrefour à l'AFP mercredi.

"Ce n'est pas vraiment une surprise car Alexandre Bompard avait déjà annoncé cette réduction d'effectifs dans les sièges, explique de son côté Bruno Moutry, représentant syndical pour la CFDT au comité de groupe, et salarié au siège de Mondeville. Après l'inquiétude est quand même là quand on entend ce type d'annonces. On sort quand même de 1400 suppressions d'emplois en 2021, 1600 en 2019, donc c'est une continuité dans la réduction des effectifs des sièges."

Une réunion de négociation le 7 juin

Sur les près de 600 salariés qui travaillent actuellement au siège de Carrefour à Mondeville, on ne sait pas encore combien seront concernés par ces suppressions d'emplois ni quel type de postes sont visés.

"Ce qu'on espère, c'est que les mesures négociés pour accompagner les salariés concernés seront à la hauteur du groupe Carrefour donc à la hauteur financièrement, argumente Bruno Moutry. On veut aussi un accompagnement des salariés qui vont rester au siège, car le fait de faire partir des personnes, ça va d'une façon ou d'une autre désorganiser les services et augmenter de fait la charge de travail des personnes qui vont rester."

A ce sujet, une réunion entre la direction et les syndicats doit avoir lieu dans une semaine, le mercredi 7 juin.