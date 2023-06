Carrefour envisage de supprimer près de 1.000 postes dans ses sièges en France

Le distributeur Carrefour envisage la suppression de près de 1.000 postes dans ses sièges en France, selon une source proche du dossier à franceinfo, confirmant les informations de plusieurs médias.

Contacté par France Bleu Normandie , le représentant syndicat CFDT au comité du groupe Bruno Moutry, également salarié au siège de Mondeville, explique que "ce n'est pas vraiment une surprise, car Alexandre Bompard [directeur général du groupe] avait déjà annoncé cette réduction d'effectifs dans les sièges". Lors de la présentation de son plan stratégique à horizon 2026 pour le distributeur, son PDG avait en effet annoncé un nouveau plan d'"économies de coûts" de 4 milliards d'euros passant notamment par "des réductions d'effectifs significatives dans chacun" des sièges européens.

Alexandre Bompard n'avait alors pas donné d'indication sur l'ampleur de ces réductions, indiquant simplement qu'"en Europe, il y a un potentiel énorme de mutualisation à exploiter" et que "tout ce qui doit être mutualisé dans notre organisation va l'être".

"On sort quand même de 1.400 suppressions d'emplois en 2021"

En 2018, le géant de la grande distribution avait déjà annoncé la suppression de 2.400 postes à son siège en France, qui en comptait 10.500, via un plan de départs volontaires. Ces suppressions de postes inquiètent donc le syndicaliste Bruno Moutry : "On sort quand même de 1.400 suppressions d'emplois en 2021", "et 1.600 en 2019". "Ce qu'on espère, c'est que les mesures négociées pour accompagner les salariés concernés seront à la hauteur financièrement", indique aussi Bruno Moutry

Selon France Bleu Normandie, une réunion entre la direction et les syndicats doit avoir lieu dans une semaine, le mercredi 7 juin.