Carrefour fête ses 25 ans à Saint-Pierre des Corps

L'hypermarché Carrefour de Saint-Pierre-des-Corps a fêté ce mardi ses 25 ans d'existence. Il a été ouvert en 1992 sous le nom de Continent. Il compte 320 salariés. Il annonce plus de deux millions de passages en caisse chaque année.

Le Carrefour des Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps peut s'enorgueillir d'être le site le plus visité de la région Centre Val de Loire, largement devant les châteaux, ou encore le Zoo de Beauval. Ses dirigeants annoncent entre 2 millions et 2,5 millions de passages en caisse à l'année, soit entre 4 et 5 millions de personnes par an dans le magasin. L'hypermarché a fêté ce mardi ses 25 ans d'existence (une petite cérémonie a été organisée à l'entrée du magasin). Il a été ouvert le 27 Août 1992, d'abord sous le nom de Continent, pour devenir Carrefour en 2000. A l'époque, 250 salariés ont fait l'ouverture du magasin. Aujourd'hui, ils sont 320, dont 58 présents déjà en 1992. Pour seule concurrence au début des années 90, il y avait les deux Mammouth, à Chambray-lès-Tours et Tours-Nord.

Une sortie d'autoroute, ce serait fabuleux. Marc Altes, directeur du Carrefour de Saint-Pierre-des-Corps

Les Atlantes aujourd'hui, c'est aussi la galerie commerciale rénovée en 2011. La surface commerciale s'étend, rien que pour Carrefour sur 10700m². Victime de son succès, des aménagements devraient être annoncés d'ici la fin de l'année. "Il y a pleins de projets mais je ne peux rien vous dire" s'amuse le directeur du Carrefour de Saint-Pierre-des-Corps Marc Altes. "C'est vrai qu'une sortie d'autoroute, ce serait fabuleux. Il y aura agrandissement du parking parce qu'on voit bien qu'il est parfois saturé, notamment lors des fêtes de fin d'année".